Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saara Aalto tulee joulukuussa Kouvolaan — tai sitten ei Saara Aallon on tarkoitus pitää konsertti Kouvolan keskuskirkossa 16. joulukuuta. Jos laulaja yltää Britannian X Factor -kilpailun finaaliin, hänen esiintymisensä saattaa kuitenkin peruuntua. X Factorin finaali on viikkoa ennen konserttia. — Todennäköisyys on suuri, että hän esiintyy Kouvolassa. Olisin paljon huolestuneempi, jos konsertti olisi vaikka parin viikon päästä. Mutta kukaan — edes Aalto itse — ei tiedä varmasti, mitä tapahtuu, jos hän voittaa, sanoo tapahtumaa järjestävä Jukka Silén Mertaranta & Silén Productionista. Jos Aalto ei pääse konserttiin, tapahtumajärjestäjä hankkii tilalle toisen esiintyjän. Muutama vaihtoehto on jo olemassa, mutta nimiä ei haluta paljastaa tässä vaiheessa. Lipun ostaneille ei palauteta rahoja, vaikka esiintyjä vaihtuisi. Silénin mielestä ratkaisu on reilu, koska se kerrotaan kaikissa lipunmyyntipisteissä. — Jos ei kerrottaisi, silloin se ei olisi reilua. Siinä tapauksessa rahat pitäisi palauttaa. Lippuja on myyty jo useita satoja, joten X Factor -varaus ei näytä huolestuttavan ihmisiä. Kouvolan keskuskirkkoon mahtuu noin 800 kuulijaa. Silénin mukaa Aallon konsertissa kuullaan ainakin joululauluja. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

