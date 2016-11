Uutinen

Kouvolan Sanomat: Toni Lukander: Aina kun lähden ajamaan, ajan voitosta Kouvolalaisen rallicross-kuskin Toni Lukanderin kausi ei sujunut ihan niin kuin oli suunniteltu. Kauteen lähdettäessä visiona oli ajaa vain kaksi viidestä SM-osakilpailusta ja kerätä välivuoden jälkeen näyttöjä sponsoreita varten kautta 2017 silmälläpitäen. — Välivuoden 2015 jälkeen piti miettiä miten jatkan. Päätettiin, että testataan kahteen ensimmäiseen kisaan hyvin ja tehdään tosissaan töitä myös radan ulkopuolella, muistelee Valkealan Urheiluautoilijoita edustava kuljettaja. Mutta kun kypärä lyötiin päähän, ajoi Lukander tosissaan voitosta jokaisessa lähdössä. — Ei ollut mitään käryä siitä, ajetaanko enää kolmannessa osakilpailussa. Se on aika stressaava tapa kilpailla. Onnistuttiin kuitenkin aina niin hyvin, että päästiin mukaan seuraavaan kisaan, myhäilee Lukander. Vaivannäkö kannatti ja kauden viimeisen osakilpailun jälkeen juhlittiin rallicrossin kuninkuusluokan SM-pronssia. Lukander on urheilijana kunnianhimoinen. — Aina kun lähden ajamaan, ajan voitosta. Toivon, että nyt olen saanut sellaisen jalansijan, että pääsen ensi vuonna taistelemaan kunnolla mestaruudesta. Tulevaisuudessa Lukanderia kiinnostavat myös ulkomaiden rallicross-kuviot. Sinne siirtyminen olisi iso loikkaus varsinkin budjetissa. — Kisat ovat kauempana ja kalustolta vaaditaan enemmän. Rallicrossia tosin pystyy harrastamaan yhtä hyvin kymppitonnin tai sadan tonnin vuosibudjetilla, rajaa Lukander. Pelkästään yhden osakilpailun väitetään syövän jo viisinumeroisen summan euroja. Yhden kisakierroksen hinnaksi on arvioitu noin 200 euroa. Tilanteen tekee entistä mielenkiintoisemmaksi se, ettei palkintorahoja jaeta SM-sarjassa lainkaan. — Tämä on kuin mitä tahansa yritystoimintaa. Eli on olemassa tuote jota myydään ja sen takia siitä pitää tehdä mahdollisimman hyvä. Mainosarvon täytyy olla isompi kuin kilpailubudjetin. Oma markkina-arvo taas riippuu siitä kuinka hyvin pärjäät. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/14/Toni%20Lukander%3A%20Aina%20kun%20l%C3%A4hden%20ajamaan%2C%20ajan%20voitosta/2016221485261/4