Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vaatekaupoissa otetaan vastaan vanhoja ja huonokuntoisiakin vaatteita, jotka kierrätetään uusien raaka-aineeksi. Risatkin vanhat vaatteet ovat rahanarvoista tavaraa. Vaatekaupoista H&M sekä Kappahl ottavat vastaan huonokuntoisia ja jopa rikkinäisiä vanhoja vaatteita ja antavat niistä kierrättäjälle pienen korvauksen. Myös Suomen Lindex ilmoitti syyskuussa, että se alkaa ottaa vastaan vanhoja tekstiilejä. H&M:ssä saa yhdestä muovikassillisesta kierrätysvaatteita 15 prosentin alennuskupongin. Pusseja voi tuoda samaan aikaan useammankin, mutta kerralla alennuskuponkeja saa korkeintaan kahdesta pussista. Kierrätettäväksi kelpaavat vaatteet ja kodintekstiilit. Kappahliin pusseja voi tuoda kerralla kuinka monta tahansa, ja niistä jokaisesta saa viiden euron etusetelin, jonka voi käyttää yli 30 euron ostokseen. Kierrättää voi vaatteita, kodintekstiilejä, kenkiä ja asusteita. Lindexissä asiakas saa tuoduista pusseista kymmenen prosentin alennuksen ostoksistaan. Kouvolan keskustan H&M:n myymäläpäällikkö Hanna Korhonen kertoo kassatiskin vieressä olevan kierrätyslaatikon olevan suositumpi kuin aiemmin. — Tietoisuus siitä, että meille voi tuoda vaatteita ja kodintekstiilejä on selkeästi kasvanut lanseerauksen jälkeen. Kauppakeskus Veturissa sijaitsevan Kappahlin myymäläpäällikön Anna Tammelinin kokemukset tekstiilikierrätyslaatikosta ovat vain hyviä: vanhoja vaatteita ja kenkiä tuodaan keräyslaatikkoon koko ajan enemmän. Viime viikolla Kappahlista lähti neljä laatikollista asiakkaiden tuomia tekstiilejä. — Meille kelpaavat myös hyvinkin risat vaatteet sekä kengät. Lähiaikoina vaatteita on tuotu paljon. Luulen, että ihmiset siivoavat vaatekaappejaan, koska sesonki vaihtuu. Ihmiset ovat kiitelleet sitä, että vaatekierrätys on nyt ilmaista ja helppoa. Sekä Kappahl että H&M kuljettavat kertyneet tekstiilit, asusteet ja kengät Saksaan lajittelulaitokseen. H&M:ään kierrätetyllä tekstiilillä on periaatteessa mahdollisuus päätyä aikanaan kierrättäjän päälle uutena vaatteena, sillä osa tekstiilimateriaalista käytetään uusien vaatteiden raaka-aineina. — Tekstiilit lajitellaan käsin, ja hyväkuntoisimmat päätyvät second hand -kauppoihin. Osa puretaan, ja niistä tulee joko tekstiilejä tai muita materiaaleja, kuten eristeitä autoteollisuuteen, kertoo H&M:n tiedottaja Tiina Miettinen. Lindexin yhteistyökumppani Suomessa on SUEZ Suomi Oy ja keräys tapahtuu Tekstiilirinki -kierrätyspalvelun kautta. Kerätyt tekstiilit saavat uuden elämän joko sellaisenaan uusiokäytettävänä tuotteena tai kierrätyksen kautta, jolloin niistä tulee osa uusia tuotteita, esimerkiksi puhdistusliinoja teollisuuteen tai eritysmateriaaleja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/14/Vaatekaupoissa%20otetaan%20vastaan%20vanhoja%20ja%20huonokuntoisiakin%20vaatteita%2C%20jotka%20kierr%C3%A4tet%C3%A4%C3%A4n%20uusien%20raaka-aineeksi./2016221423901/4