Kouvolan Sanomat: Voikkaan päiväkoti toiminut 50 vuotta — laadukasta hoitoa moderneissa tiloissa Upouudessa rakennuksessa Myllytiellä vuonna 1966 toimintansa aloittanut Voikkaan päiväkoti juhlii 50-vuotista toimintaansa. Nykyisessä paikassaan Santatiellä päiväkoti on toiminut vuodesta 2004. — Menin sen takia mukaan myös kunnallispolitiikkaan, että saisimme Voikkaalle uuden päiväkodin, päiväkodin johtajana 26 vuotta toiminut Sari Blomberg sanoo. Sisäilmaongelmien takia Myllytieltä pois lähteneelle Voikkaan päiväkodille valmistui uusi toimitila 12 vuotta sitten. Siirrettävissä oleva päiväkoti tehtiin rahoitusleasingillä ja sen sopimusaika on 15 vuotta. Blomberg sanoi, että juhlapäivällä on hänelle myös henkilökohtaisesti suuri merkitys. — Tämä on tärkeä päivä minulle. Täällä on myös paikalla ihmisiä, jotka aloittivat Voikkaan silloisessa päiväkodissa 50 vuotta sitten. Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin omassa lapsuudessa päivähoito oli hoidettu yhteisöllisesti. — Olimme niitä Myllykallion kakaroita suopellolla. Siellä katsottiin toinen toistemme perään. Perheitä oli tosin paljon ja kaikkien lapset olivat yhteisiä, Lindström kuvasi aikaa. Hän kehui kuitenkin suomalaista päivähoitoa kansainvälisestikin hienona palveluna. — Tämä on arvokas ja mahdollistaa vanhemmille töissä käynnin. Tämä on yksi järjestelmä, josta on syytä olla ylpeä. Lue koko uutinen:

