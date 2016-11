Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuosien työ kriisikeskuksen saamiseksi Kouvolaan palkittiin Kriisikeskusta pitkään Kymenlaaksoon ajaneet Anita Sipilä ja Ilkka Haapamäki ovat Vuoden Valovoimaiset vapaaehtoiset Kouvolassa. Sipilän, Haapamäen ja muiden vapaaehtoisten vuosien sinnikäs työ palkittiin lopulta viime vuonna, kun Kouvolaan avattiin kriisikeskus. Suomen Mielenterveysseura on keskuksen ylläpitäjä. Raha-automaattiyhdistys RAY on sen suurin rahoittaja. Työuransa sosiaalialan kehittämis- ja opetustehtävissä tehnyt yhteiskuntatieteiden tohtori Anita Sipilä pitää keskuksen saamista Kouvolaan työvoittona. — Suomen Mielenterveysseuran verkostoon kuuluminen tuo Kouvolan keskukselle vahvuutta, Sipilä sanoo. Kouvolan kriisikeskuksessa tukityötä tekevät vapaaehtoiset sekä kriisikeskusjohtaja ja kriisityönohjaaja. Sipilän arvion mukaan aktiivisia vapaaehtoisia toimijoita noin noin 50. Koulutettuja tukihenkilöitä alueella on kuitenkin huomattavasti enemmän. Palkintoaan Sipilä pitää huomionosoituksena kaikille mielenterveystyön parissa toimiville vapaaehtoisille. Ylipäätään eri järjestöissä tehdään paljon hiljaista, pyyteetöntä työtä, jota harvemmin tuodaan julki. Mielenterveyteen liittyvistä ongelmista on edelleen vaikea puhua, ja niitä saatetaan pitää häpeällisinä. — Kouvolan kriisikeskuksen kynnys on matala. Kuka tahansa voi hakea maksutta apua. Keskus on ensimmäisen toimintavuotensa aikana tavoittanut muutamia satoja avun tarvitsijoita. — Edelleen kriisikeskusta pitää tuoda näkyvämmäksi, koska ennaltaehkäisevää apua tarvitsevia on paljon. Monet karttavat julkiselle puolelle menemistä leimautumisen takia. Sipilä kantaa tällä hetkellä suurta huolta nuorten putoamisesta aiempaa helpommin pois yhteiskunnan kyydistä esimerkiksi koulutuspaikkojen vähentämisen takia. Yhtä lailla Sipilä on huolissaan ikääntyneiden yksinäisyydestä. Siihen on kuitenkin Sipilän mukaan helpompi löytää välineitä kuin nuorten auttamiseen. Äkillinen sairaus, ongelmat parisuhteessa tai mikä tahansa arkielämän raiteiltaan vievä tilanne on kriisikeskuksen tonttia. Auttamismuotoja ovat tukikeskustelut, netissä annettava tuki, valtakunnallinen kriisipuhelinpäivystys sekä vertaistukiryhmät. Uutena Kouvolassa avattiin ajanvarauspuhelin, joka on auki kaikkina viikonpäivinä. — Tuettavia tulee tasaisena virtana, sanoo Kouvolan kriisikeskuksen johtaja Annikki Arvila. Kouvolan Vuoden Valovoimainen vapaaehtoinen palkinto jaettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Palkittavia oli ehdolla kaikkiaan 12. Palkintona luovutettiin kouvolalaisen tekstiilitaiteilija Hanna Peräkylän teos Side. Lue koko uutinen:

