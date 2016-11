Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jäille ei ole Kouvolassa asiaa — vesisateet heikentävät jäätilannetta entisestään Jäiden paksuus vaihtelee Kouvolassa. Paikoitellen jäätä saattaa muutamia senttejä, mutta muutaman metrin päässä paksummasta kohdasta enää sentti. Suomen Ympäristökeskuksen hydrologin Johanna Korhosen mukaan jäiden epätasaisuus on tänä talvena yleinen ilmiö koko maassa. — Pieniin järviin ja lampiin jää tuli aikaisin. Isojen vesistöjen selät ovat vielä auki. Suuren alueellisen vaihtelun vuoksi jäiden mittaaminen on hankalaa. Se tekee jäätilanteesta erittäin petollisen, Korhonen sanoo. Kouvolaan on seuraavan kymmenen päivän ajaksi ennustettu lämmintä säätä ja vesisadetta. Viikon puoliväliin ennustettu säämuutos sulattaa jäitä entisestään, arvioi Korhonen. — Jos sateen lisäksi tuulee, silloin jäät saavat kyytiä. Suojaisissa paikoissa jäät voivat säilyä. Johanna Korhonen pitää jään kantavuuden rajana viittä senttiä. — Mutta silloin on oltava varma, että jää on saman paksuista koko sillä matkalla, jolla liikkuu. Kymenlaakson pelastuslaitoksella ei ole toistaiseksi ollut yhtään ihmisiin liittyvää pelastustehtävää vesillä. Viime päivinä pelastuslaitosta ovat työllistäneet lähinnä jäille eksyneet eläimet. Viikonvaihteessa Tirvalla pelastettiin koira ja hirvi jäistä. Päällystöpäivystäjä Tero Vanhamaan mukaan Tirvan Vuorisenlammen jää oli viikonloppuna korkeintaan parin sentin paksuista. Jää kantoi koiran ja vasan, mutta hirvilehmä putosi avantoon. Pelastuslaitos uitti hirven moottorisahalla tehtyä uomaa pitkin rantaan. Alkava lämmin jakso ei ole jäiden kannalta pelkästään huono asia. Jos jäitä jää vielä sateiden jälkeen, Korhosen mukaan mahdollisuudet kestävälle jäälle ovat seuraavan pakkasjakson aikana paremmat. — Lauhtuvan sään ja epävarman jäätilanteen vuoksi missään tapauksessa jäille ei kuitenkaan kannata mennä lähiviikkojen aikana. Seuraa täältä jäätilannetta Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/15/J%C3%A4ille%20ei%20ole%20Kouvolassa%20asiaa%20%E2%80%94%20vesisateet%20heikent%C3%A4v%C3%A4t%20j%C3%A4%C3%A4tilannetta%20entisest%C3%A4%C3%A4n/2016221490053/4