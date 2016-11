Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Viivi Kemppi treenaa tunnollisesti kohti MM-kultaa Kun isä vei Viivi Kempin, 14, ampumaradalle muutama vuosi sitten, se oli menoa. Kemppi innostui kivääriammunnasta ja seuraava etappi oli ampumakoulu. Nyt koulua on takana kolme vuotta. — Suosittelen kaikkia ammunnasta kiinnostuneita käymään ampumakoulun. Sieltä saa eväät jatkoa varten, sekä pystyy kokeilemaan lajia ilman varusteiden ostoa. Kun Kemppi aloitti Kuusankosken Ampujien ampumakoulussa, hän oli ryhmän ainoa tyttö. Nykyään Puhjonmäen ilma-aseradalla Kuusankoskella käy muitakin nuoria tyttöjä ampumassa. — Tytöt pärjäävät lajissa paremmin, koska heillä on parempi keskittymiskyky. Kemppi tietää mitä tahtoo. Hän aikoo vielä joku päivä voittaa ilmakivääriammunnasta maailmanmestaruuden. Kemppi on saanut tunnustusta menestyksestään ampujana. Suomen Ampumaurheiluliitto palkitsi hänet vuoden kultahippuampujana pari viikkoa sitten. Viime viikonloppuna Ampumaurheiluliiton Kaakkois-Suomen aluejaosto palkitsi Kempin hyvästä menestyksestä. Aluejaosto palkitsee vuosittain alueen menestyneitä ja lupaavia nuoria ampujia. Kempille tunnustukset ovat tulleet yllätyksenä. — En edes tiennyt, että olen ehdolla vuoden kultahippuampujaksi. Tunnustukset ovat kivoja, vaikka minua jännittikin kavuta lavalle vastaanottamaan palkinto. Nuoren ampujalupauksen lisäksi lajista on innostunut koko Kempin perhe. Se onkin nykyään perheen yhteinen harrastus. Kemppi harjoittelee valmentajansa kanssa neljä kertaa viikossa. Harjoitukset aloitetaan yleensä pitoharjoituksilla. — Ilmakiväärini painaa viitisen kiloa. Paino saattaa tuntua pieneltä, mutta sen paikallaan pitäminen on yllättävän rankkaa, siksi sitä pitää harjoitella. Vahvuuksinaan Kemppi pitää hyvää tasapainoa ja liipaisua. Valmentajaansa Jukka Jokista Kemppi kehuu joustavuudesta. — Valmentajana hän osaa motivoida ja kannustaa minua. Jukka keksii kaikkea kivaa ja erikoista treeneihin. Kun elämässä on paljon muita asioita meneillään, ei haittaa, jos parit harjoitukset jäävät väliin. Ampumaharjoitusten lisäksi Kemppi käy välillä äitinsä kanssa jumpassa. — Jumppa on hyvää vastapainoa ampumiselle, sillä ammunnassa tarvitaan hyvää lihaskuntoa. Kisoissa ammutaan 40 laukausta. Se vaatii kuntoa. Lue koko uutinen:

