Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kausi-influenssarokotukset alkoivat Kouvolassa — pelkästään Marjoniemessä rokotettiin maanantaina yli 500 henkilöä Aikuisväestön kausi-influenssarokotukset ovat alkaneet Kouvolassa. Rokotuksen saa terveysasemilla ilman ajanvarausta tällä ja ensi viikolla. Maanantaina pelkästään Marjoniemen terveysasemalla rokotettiin noin 550 henkilöä, hygieniakoordinaattori Jaana Palosara kertoo.Influenssarokotteen saavat maksutta ne henkilöt, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi raskaana olevat, kaikki 65 vuotta täyttäneet ja kaikki 6—35 kuukauden ikäiset lapset.Kouvolassa ei vielä ole diagnosoitu influenssatapauksia. Kymenlaaksossa on tavattu 12 varmistettua tapausta, mutta ne ovat Etelä-Kymenlaaksossa, Palosara kertoo.Suomessa kausi-influenssaepidemia alkaa tavallisesti vuoden vaihteessa ja se kestää kahdesta kolmeen kuukautta.Parhaimmillaan rokotus estää terveillä työikäisillä 7—8 influenssaa kymmenestä, lapsilla 7—9 influenssaa kymmenestä ja ikääntyneillä joka toisen influenssan. Hygieniakoordinaattori Jaana Palosara sanoo tekevänsä kaikkensa, että kaikki, joille rokotuksista on hyötyä, sen myös ottaisivat. Sitä varten on taisteltava myös ennakkoluuloja vastaan.— Kausi-influenssarokotus ei aiheuta influenssaa, koska rokote ei sisällä elävää virusta. Jos tauti puhkeaa pian rokottamisen jälkeen, se johtuu siitä, että tartunta on saatu jo ennen rokotusta, Palosara sanoo.Kouluissa terveydenhoitajat tiedottavat oppilaita ja heidän vanhempiaan sekä opiskelijoita rokotusten antamisesta Wilman kautta. He saavat ilmaisen rokotteen:Raskaana olevat.Kaikki 65 vuotta täyttäneet.Kaikki 6—35 kuukauden ikäiset lapset.Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluvat.Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri.Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset.Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Apteekin asiakaspalvelussa oleva henkilökunta. Lue koko uutinen:

