Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Mattila: Se on vähän myöhäistä puristaa kun kakka hakkaa kalsareissa Porilainen pata olI Sumulaaksossa valttia tiistai-iltana. Ässät katoi KooKoon numeroin 2—5 (2—4, 0—0, 0—1). KooKoo kärsi samalla kolmannen peräkkäisen kotitappion. — Täysin lapsellisiin virheisiin ja lapselliseen pelaamiseen kaaduttiin. Se on vähän myöhäistä puristaa kun kakka hakkaa kalsareissa, kommentoi päävalmentaja Petri Mattila ensimmäisen erän KooKoo-katastrofia. Kumpikin joukkue loi avauserässä suurin piirtein saman verran maalintekopaikkoja, mutta KooKoo kaatui karmeisiin oman pään virheisiin. — Tämä on vähän kuin vuotava vene. Kun yksi reikä saadaan paikattua, niin kaksi vanhaa aukeaa, vertasi Mattila. Mattilan mielestä vastuu tappiosta kuuluu kaikille pukukopissa oleville. — Tätä peliä ratkotaan silloin kun kiekko tippuu jäähän. Ammattiurheilijan pitää olla silloin valmis, mutta me emme olleet. KooKoon maalilla aloittaneella Samu Perhosella ei ollut osaa eikä arpaa KooKoon konkurssiin. Silti toisessa erässä maalille luisteli Leland Irving. — Perhonen oli täysin joukkueen uhri tänään. Omaa veskaria mäiskittiin turpaan aika huolella, totesi Mattila. Päävalmentajan mukaan keskiviikkona on joukkueella vakava itsetutkiskelun paikka. — Joukkueen kanssa pitää keskustella siitä, mikä tässä on vikana. Miksi emme pääse yhtään eteenpäin. KooKoo pelaa loppuviikosta kaksi peliä länsirannikolla. Vaasassa Sportia ja Oulussa Kärppiä vastaan — Keskiviikkona hiljaisuus ei ole vaihtoehto. Istutaan vaikka torstaihin asti. Bussi lähtee kello neljätoista kohti Vaasaa. Mattilan mukaan koko joukkueen pitää ottaa nyt vastuuta. — Edessä on isojen kirjainten keskustelu. Joukkueen pitää kertoa mikä heidän mielestään mättää ja miksi suoritus ei pysy kasassa 60 minuuttia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/15/KooKoon%20Mattila%3A%20Se%20on%20v%C3%A4h%C3%A4n%20my%C3%B6h%C3%A4ist%C3%A4%20puristaa%20kun%20kakka%20hakkaa%20kalsareissa/2016221493785/4