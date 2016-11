Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankosken Hyvinvointia ikääntyville -messuille saa tulla alle kuusikymppinenkin Kuusankoskella järjestetään torstaina Hyvinvointia ikääntyville -messut. Kohderyhmä on yli 60-vuotiaat, mutta messuille ovat tietenkin tervetulleita myös alle kuusikymppiset. — Totta kai! Sehän on sitä ennakoivaa toimintaa, jota korostan luennoillakin. Jokaisen kannattaa pohtia ajoissa esimerkiksi proteiinin ja vitamiinien merkitystä, sanoo kotitalousasiantuntija Sari Kokkala Kymenlaakson Martoista. Messutapahtuman järjestävät Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Martat. Tapahtuma on osa Vireästi Kaakossa -hanketta, jonka ideana on vahvistaa yli 60-vuotiaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Hankkeeseen liittyen Kokkala on luennoinut, tehnyt neuvonnallisia kotikäyntejä ja pitänyt kaikille avoimia arkiruokakursseja. Hyvinvointimessuilla puhutaan samoista teemoista. — Siellä on mielenkiintoisia luennoitsijoita ja näytteilleasettajia, mittauksia, maistiaisia, musiikkiesityksiä ja ylipäänsä kivaa yhdessäoloa pimeään vuodenaikaan, Kokkala kertoo. Messut järjestetään Kuusankoskitalossa 17.11. kello 10—15. Mukana on lähes 30 näytteilleasettajaa. Juontaja on Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

