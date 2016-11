Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankosken Puhallinorkesteri soi Torven täydeltä lauantaina Kuusankosken Puhallinorkesteri täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Trumpetinsoiton opettaja ja kapellimestari, kotkalainen Jyrki Jääskeläinen on ollut sen taiteellisena johtajana syksystä 2011. Orkesteri on Jääskeläisen aikana ottanut askeleen monipuolisempaan ja modernimpaan suuntaan. Vaikka ohjelmistossa edelleen on perinteistä torvisoittomusiikkia, ohjelmisto on laajentunut muun muassa elokuvamusiikkiin. — Uutta puhallinmusiikkia sävelletään paljon. Olen halunnut ottaa myös sitä ohjelmistoon, sillä soittajat pitävät uusista haasteista, Jääskeläinen sanoo. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana Kuusankosken Puhallinorkesteriin on liittynyt seitsemän uutta soittajaa. Harjoituksissa käy säännöllisesti 22—23 soittajaa. Konserteissa kokonaisvahvuus on 30. Jääskeläinen on tyytyväinen orkesterinsa kokoonpanoon. Sen sijaan häntä huolestuttaa puhallinmusiikin tulevaisuus, sillä harrastajamäärät ovat tasaisessa laskussa. — Musiikkiopistot joutuvat kilpailemaan muiden harrastusten kanssa. Toivon, ettei hakijoiden määrä jatka laskuaan. Toinen pieni huolen aihe on se, että puhallinorkesterien esiintymistilaisuudet ovat yhä harvemmassa. Suuntaus koskee myös monia muita orkestereita. — Vielä pari-kolmekymmentä vuotta sitten puhallinorkesteri kutsuttiin aina soittamaan esimerkiksi urheiluseurojen juhliin. Lamavuosien jälkeen kutsuja ei samalla tavalla enää ole tullut, Jääskeläinen sanoo. Kokoonpano halutaan pitää elinvoimaisena ja hyvässä iskussa oli keikkoja tai ei. Harjoitukset ovat soittajille sosiaalisia tapahtumia, joissa voi tavata muita muusikoita ja viettää aikaa mutkattomassa ilmapiirissä. — Toivon, että vaikka harjoituksissa on tekemisen ja oppimisen meininki, tunnelma on rento. Siellä ei tarvitse jännittää soittamista eikä varsinkaan minua. Kuusankosken Puhallinorkesterin Torven täydeltä 110 vuotta -konsertti pidetään 19.11. kello 15 Kuusankoskitalossa. Lue koko uutinen:

