Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nollassa mennään — Kouvolaan on tänään luvassa räntäsadetta Kouvolassa tiistaiaamu on pilvinen ja leuto. Puoliltapäivin sataa lunta tai räntää. Lämpötila on tänään ja huomenna nollan tienoilla. Lämpöasteita Kouvolaan on luvassa torstaina. Tuolloin sateet muuttuvat vedeksi, ennustaa Ilmatieteen laitos. Vaikka sää on lämmennyt, esimerkiksi Utin mittauspisteellä lumipeite on toistaiseksi pysynyt sama, hieman vajaassa kymmenessä sentissä.http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/kouvola Lue koko uutinen:

