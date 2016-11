O'Connor pelikunnossa, Perhonen maalilla Ässiä vastaan

Kuva: Matti Raivio

Nollapelin Porin Ässiä vastaan reilut pari viikkoa sitten pelannut Samu Perhonen on torjuntavuorossa myös tämän illan kotiottelussa porilaisia vastaan. Perhonen on pelannut tällä kaudella seitsemässä ottelussa, joista ainoa varsinaisella peliajalla irronnut voitto on juuri lokakuun lopulla pelattu 3-0-vierasvoitto Ässistä.



Lauantain Pelicans-ottelun kesken jättänyt puolustaja Ryan O´Connor on tänään pelikunnossa. Sen sijaan Julius Nyqvist on loukkaantumisen takia sivussa. Kenttäpelaajista sairaslistalla on myös hyökkääjä Toni Hyvärinen.



KooKoon pelaajista hyökkääjä Terry Broadhurst on tehnyt maalin molemmissa maajoukkuetauon jälkeisissä otteluissa, ja jakaa joukkueen maalipörssin kärkipaikan Kai Kantolan kanssa. Broadhurst on onnistunut maalinteossa viidesti edellisessä kuudessa ottelussaan.



Illan vastustaja Ässät katkaisi viime viikolla neljän ottelun tappioputkensa kaatamalla HIFK:n vieraskentällä. Porilaiset ovat sarjassa kuudentena. KooKoon sijoitus on viimeistä edellinen eli 14:s. KooKoo on ottanut vähintään yhden pisteen edellisistä neljästä ottelustaan.