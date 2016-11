Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: KooKoolla kolmas kotiottelu lyhyen ajan sisällä — Kouvolassa väännetty erittäin tasaisia otteluita koko syksyn ajan Alkukauden alakanttiin pelannut KooKoo palasi viime viikolla maaottelutauolta jääkiekon Liigassa. Tuloksena oli kaksi kitkerää ylityöpeliä, joista voittajina selvisivät lähinaapurit Mikkelin Jukurit ja Lahden Pelicans. Jukurit naarasi kaksi pistettä voittomaalikilpailusta ja Pelicans vei pari pinnaa jatkoaikamaalilla. KooKoo saa nyt pelata jo kolmannen peräkkäisen kotiottelunsa vajaan viikon sisällä. Illan vierasjoukkue Porin Ässät katkaisi neljän ottelun tappioputkensa viime torstaina nujertamalla HIFK:n Helsingissä. Ässät on jäänyt vieraspeleissään alle kolmen tehdyn maalin jo kuusi kertaa. Porilaismiehistön vierasmaalien määrä (13) onkin pienin koko Liigassa. Vieraspisteitä joukkue on raapinut yhdeksän, eli yhtä monta kuin se on pelannut pelejäkin. KooKoon kotiotteluiden pistekeskiarvo (1,44) on sarjan neljänneksi huonoin. HPK ja SaiPa ovat ainoina joukkueina murentaneet kouvolalaisjoukkueen pisteettömäksi Kouvolan jäähallissa. Juuri ennen maaottelutaukoa KooKoo raastoi Porista mehukkaan 0—3-voiton. Kai Kantola maalasi kahdesti ja Juha-Pekka Haataja kerran. Maalivahti Samu Perhonen huhki nollapeliinsä 37 torjuntaa. SEURAA HEITÄ Sentteri Jarkko Malisen (+2) lisäksi KooKoon tilastoista ei löydy yhtään pelaajaa, jonka plus–miinus-erotus on plussan puolella. Viime kaudella hyvää jälkeä hyökkäyssuuntaan tehneiden puolustajien Mikko Lehtosen (–9) ja Ryan O’Connorin (–10) lukemat ovat karmeita koko Liigan mittapuulla. Samaa voidaan sanoa ailahtelevasti esiintyvästä Ilves-hankinnasta Kai Kantolasta (–8). Oma kasvatti Jarkko Immonen teki juhlavasti paluun KooKoohon kolmevuotisella sopimuksella, mutta kaukalossa juhlinta on jäänyt vähiin. 18 ottelussa Immonen on saanut kokoon tehot 1+3=4. Kahdella viime kaudella Sportissa hän räpsäytti kuitenkin mukavasti 31 ja 35 pistettä. Tommi Paakkolanvaara liittyi viime viikolla Ässiin ja teki heti ensimmäisessä ottelussaan voittomaalin HIFK:ta vastaan. Ruotsista Leksandista Liigaan palannut Paakkolanvaara edusti Suomessa pääsarjatasolla viimeksi Pelicansia. ERIKOISTA KooKoo on vääntänyt kotihallissaan erittäin tasaisia otteluita koko syksyn. Yhdeksästä kotimatsista peräti kahdeksassa maalieroksi on muodostunut yksi osuma jompaan kumpaan suuntaan. Neljässä kotivoitossaan KooKoo on saattanut päästää helpotuksen huokauksen ajoissa ainoastaan Ilvestä vastaan (5—1). KooKoo—Ässät, jääkiekon Liigaa tänään tiistaina kello 18.30 Kouvolan jäähallissa. Lue koko uutinen:

