Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tarjouspyynnöt lähtevät ensi viikolla — näin asia etenee Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi myöhään maanantai-iltana sen, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisyrityksen kilpailuttaminen voi jatkua. Yksimielisen päätösesityksen kokosi valtuuston puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) vaiherikkaan ja monen tunnin käsittelyn päätteeksi. Tätä ennen valtuusto äänesti nurin SDP:n Jukka Nybergin tekemän ja Ensio Tötön kannattaman esityksen kilpailutuksen jättämisestä pöydälle. — Kilpailutusta ei vielä käynnistetä, vaan jatketaan maakunnallista neuvottelua. Valtioneuvoston päätösvalmistelu maakuntaamme koskien edellyttää sovintoamme. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa tai ylimääräisessä valtuustossa, Nyberg esitti. Hänen esityksensä kaatui äänin 32—25. Kaupunki on valmistellut yhteisyrityksen perustamista yksityisen sote-yhtiön kanssa. Ulkoistuksen arvo on noin 84 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteisyritykseen ulkoistettavia palveluja olisivat muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanotot, terveydenhuollon päivystys sekä anestesia- ja leikkaushoito. Kilpailutukseen kuuluvat myös vuodeosastohoito, suun terveydenhoito, työterveyshuolto. Ikääntyneitten palveluista siirtyisivät kotiutustiimin sekä kahden kotiuttamisyksikön toiminta. Ulkoistettaviin sosiaalipalveluihin kuuluisivat myös päihdepalvelut, joita kaupunki ostaa nykyään A-klinikalta. Kaikkiaan Kouvolan vuotuiset sote-menot ovat nyt vajaat 300 miljoonaa euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on reilut 100 miljoonaa euroa. Kilpailutuksen kohteena olevissa palveluissa työskentelee nyt noin tuhat henkilöä, joista reilut 700 on vakinaisia. Henkilöstö olisi siirtymässä yhteisyrityksen palvelukseen liikkeenluovutuksella. Kouvolassa on valmisteltu yhteisyrityksen perustamista siten, että kaupungin omistusosuus yhtiöstä olisi alle puolet. Uusi yhtiö aloittaisi toimintansa viimeistään syyskuussa 2017. Kilpailutuksessa ovat mukana Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo yhdessä Attendon kanssa. Kaupunginhallitus päättää ensi maanantaina tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymisestä ja lähettämisestä kolmelle yritysryhmittymälle. Sen jälkeen kun yritykset lähettävät tarjouksensa, kaupunginhallitus ja valtuusto päättävät vielä erikseen tarjouksen hyväksymisestä. Kouvolan on mahdollista keskeyttää ulkoistaminen missä vaiheessa tahansa ennen kuin hankintasopimus on allekirjoitettu. Kaupungin tavoitteena on allekirjoittaa sopimus helmikuussa 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/15/Tarjouspyynn%C3%B6t%20l%C3%A4htev%C3%A4t%20ensi%20viikolla%20%E2%80%94%20n%C3%A4in%20asia%20etenee/2016221490135/4