Timo Laitakarista Länsi-Savon päätoimittaja

Kuva: Kai Skyttä

Timo Laitakari on valittu Länsi-Savon vastaavaksi päätoimittajaksi. Laitakari aloittaa tehtävässään tammikuun alussa.



Laitakari on työskennellyt urallaan Etelä-Saimaassa, Länsi-Savossa, Helsingin Sanomissa ja Taloussanomissa. Etelä-Saimaassa Laitakari on toiminut uutispäällikkönä, vuoropäällikkönä, tuottajana ja tällä hetkellä yhteiskuntatoimituksen esimiehenä.

Länsi-Savossa Laitakari työskenteli esimiestehtävissä ja toimittajana vuosina 2002 – 2007.



Länsi-Savoon Laitakari palaa innostuneena. Juvan kesäasukkaana hän on seurannut tiiviisti Mikkelin seudun tapahtumia, vaikka onkin asunut yhdeksän vuotta Lappeenrannassa.



— Median murroksessa painetuilla sanomalehdillä on ollut vaikeaa. Länsi-Savolle ja muille maakuntien lehdille on silti tulevaisuudessakin paikkansa. Kukaan muu ei kerro alueiden asioista alueiden ihmisille paremmin kuin me, Laitakari sanoo.



Laitakari on 48-vuotias. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Laitakari on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Hän on käynyt Sanoman toimittajakoulun.



Länsi-Savon ja Itä-Savon nykyinen vastaava päätoimittaja Tiina Ojutkangas jatkaa aiemmin sovitun mukaisesti Itä-Savon vastaavana päätoimittajana.

Kaakon Viestintä Oy julkaisee sekä Länsi-Savoa että Kouvolan Sanomia.