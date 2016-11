Uutinen

Kouvolan Sanomat: KRP tutkii laajaa maksuvälinepetosten tehtailua — löyhä suomalaisryhmä sai 130 000 euron rikoshyödyn Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii laajaa maksuvälinepetosten tehtailua Suomessa. Suomessa asuvat epäillyt ovat tehneet tuhansia ostoksia nettikaupoista käyttäen toisten ihmisten luottokorttitietoja. KRP arvioi, että epäillyt ovat saaneet petoksilla 130 000 euron rikoshyödyn. Suuri osa petoksista ei kuitenkaan onnistunut, sillä he tavoittelivat yli miljoonan euron saalista. Rikoskomisario Tero Muurman kertoo, että epäillyt ovat ostaneet luottokorttitietoja verkon pimeältä puolelta. Sen jälkeen he ovat tehneet ostoksia noin 170 verkkokaupassa maksukorttitietojen avulla. — Nykyään ei tarvitse anastaa kortteja tai kurkkia olkapäiden ylitse. Ihan muut henkilöt ovat hankkineet luottokorttitiedot tietomurtojen yhteydessä. Se on kauppatavaraa verkossa, jota nämä henkilöt ovat ostaneet. Muurman kertoo, että epäillyt ovat asuneet lyhyitä aikoja useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Osa epäillyistä on asunut myös Kaakkois-Suomessa. Epäillyt ovat tehneet yhteistyötä, mutta organisoidusta rikollisryhmästä ei ole kyse. Muurman kuvaa joukkoa löyhäksi yhteenliittymäksi. Heillä ei ole aiempaa merkittävää rikostaustaa. Petoksilla tilattuja tavaroita on sekä pidetty itsellä että myyty eteenpäin. — Vaikka tekotapa ilmiönä on uudentyyppinen, vanhat rikoksen lainalaisuudet pätevät, kun rikoksella hankitaan taloudellista hyötyä. Osa tavaroista otetaan omaan käyttöön ja osa muutetaan rahaksi. Ihmisten luottokorttitiedot päätyivät nettiin kauppatavaraksi kansainvälisen verkoston välityksellä. Muurman kertoo, että luottokorttia kannattaa käyttää vain sellaisissa verkkokaupoissa, jotka huolehtivat vastuullisesti tietoturvastaan. — Mitä laajemmin korttia käyttää, sitä laajemmaksi riski kasvaa. Tapauksen esitutkinta Suomessa valmistuu ensi keväänä. Lue koko uutinen:

