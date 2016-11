Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keli on tänään vaarallisen liukas Kouvolassa — sateet tulevat tästä eteenpäin vetenä Ilmatieteen laitos varoittaa tänään niin jalankulkijoita kuin muitakin tiellä liikkuvia Kouvolassa. Keli on erittäin liukas ja mahdollisesti joissakin kohdissa vaarallinen. Lämpötila on kohonnut Kouvolassa plussan puolelle. Keskiviikolle ei ole sateita ennusteen mukaan luvassa, mutta huomenna torstaina vettä tulee sitäkin enemmän. Aurinko pysyttelee pilvien takana koko keskiviikon Kouvolassa.http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/kouvola Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/16/Keli%20on%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20vaarallisen%20liukas%20Kouvolassa%20%E2%80%94%20sateet%20tulevat%20t%C3%A4st%C3%A4%20eteenp%C3%A4in%20veten%C3%A4/2016221494607/4