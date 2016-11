Uutinen

Kouvolan Sanomat: Larikka avautuu blogissaan: Lopetetaan leikkiminen Kouvolan kaupunginvaltuutettu Jari Larikka (kok.) ottaa tänään blogissaan kantaa Kouvolan maakunnallisen edunvalvonnan tilaan. Larikan mielestä iso virhe tehtiin jo siinä vaiheessa, kun Kouvolan Ismo Korhonen ja Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Brask syrjäytettiin maakuntauudistuksen valmistelun johdosta. Larikan mukaan maakunnallisen yhteisen näkemyksen esteenä on se, että vaikka omistajat, eli kaupungit, ovat löytäneet yhteisen sävelen valmistelulle, se ei ole vaikuttanut toimijoiden tekemisiin. Larikalla on asiaan yksinkertainen ratkaisu. — Lopetetaan tämä leikkiminen ja vaihdetaan molemmista valmisteluorganisaatioista keskeiset toimijat ja valvotaan, että homma lähtee oikeille urille. Larikka ottaa kantaa myös kansanedustaja, oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (PS.) ja kansanedustaja Markku Pakkasen (kesk.) viimeaikaisiin sanomisiin säästöistä ja maakunnan palvelutason jatkosta. Lindström on Larikan mielestä oikeassa siinä, että säästöjä on synnyttävä. Larikan mukaan kolmen miljardin säästöjä ei saada erikoissairaanhoidon palveluista, kuten Lindström on sanonut. — Jo nyt on nähty, että säästöjen voimallinen hakeminen sieltä on kyllä näyttävää, mutta rapauttaa toiminnan, eikä tue tavoitetta yhdenvertaisesta palveluiden saatavuudesta maakunnan asukkaille. Larikan mielestä Markku Pakkasen vaatimus, että Carean virkahenkilöstö määrittelisi maakunnan toiminnot, on posketon. — Asian määrittely kuuluu vaaleilla valituille päättäjille. Hehän asiasta vastaavat. Virkamiesten tehtävä on toteuttaa päätökset. Lue Larikan koko blogi täältä: Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/16/Larikka%20avautuu%20blogissaan%3A%20Lopetetaan%20leikkiminen/2016221495546/4