Kouvolan Sanomat: Lindström ja Pakkanen puolustautuivat — ”Puhun koko ajan kymenlaaksolaisen ratkaisun puolesta” Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmiä (ps.) ja kansanedustaja Markku Pakkasta (kesk.) on julkisesti moitittu hiljaa olemisesta. Maanantaina Kouvolan kaupunginvaltuutetut tivasivat Lindströmiltä ja Pakkaselta, mitä he ovat tehneet Kouvolan puolustamiseksi sote-uudistuksessa. Molempia on julkisesti moitittu hiljaa olemisesta. — Puhun koko ajan kymenlaaksolaisen ratkaisun puolesta. Jos Kouvolan ulkoistus etenee, sillä sidottaneen uuden maakunnallisen toimijan kädet juridisesti ja taloudellisesti. Onko se ok? Ei ole, Lindström sanoi ennen kokousta. Lindström sanoo katsovansa sote-kokonaisuutta hallituksen ministerinä, ei Kouvolan kaupunginvaltuutettuna. — Uudistuksen tavoitteena on kolme miljardia euroa pienemmät kustannukset kuin jos mitään ei tehtäisi. Tämä vaikuttaa myös Kouvolaan. Siitä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä. Vaikutukset näkyvät Lindströmin mukaan käytännössä esimerkiksi niin, että yhä vähemmissä sairaaloissa tehdään vaativia leikkauksia. — Nyt jos näin lähekkäin toisiaan pidettäisiin suurin piirtein nykytilat, kysymys kuuluu, tuleeko säästöä vai ei. Vastaan, että ei tule. Lindström uskoo, että Kymenlaaksossa pystytään löytämään ratkaisu, joka tyydyttää sekä Kouvolan että Kotkan alueen väestön tarpeita. Sitä varten maakunnassa pitää Lindströmin mielestä katsoa sairaaloita ja koko terveyspalveluverkkoa yhtenä kokonaisuutena. Lindström sanoo, että hän ja Pakkanen ovat keskustelleet paljon Kymenlaakson tilanteesta sote-ministeri Juha Rehulan (kesk.) ja muiden päätöksentekijöiden kanssa. — Rehula on koko ajan viestittänyt minulle, että kun Kymenlaakso kertoo yhteisen viestin, sitä kunnioitetaan. Meidän ongelmamme on, että viesti ei ole ollut yhtenäinen. Toisaalla on Carean hallituksen, Kymenlaakson kuntien ja maakunnan yhteinen lausunto maakunnan työnjaosta sosiaali- ja terveysministeriölle, toisaalla Kouvola vie eteenpäin omaa suunnitelmaansa sote-ulkoistuksesta. Markku Pakkasen mielestä sairaanhoitopiiri Carean pitää pystyä määrittelemään, mitä toimintoja järjestetään keskussairaalaan Kotkaan ja mitä Pohjois-Kymenlaaksoon. Pakkanen pelkää, että jos Kymenlaaksossa riidellään työnjaosta liian kauan, ministeriön virkamiehet viheltävät pelin poikki ja määräävät ratkaisut. Lue koko uutinen:

