Kouvolan Sanomat: Mainonta ja kattoremontti saivat eniten — katso täältä Jaalan kotiseutusäätiön apurahojen saajat Jaalan kotiseutusäätiön suurimmat apurahat menevät valokuidun markkinointiin Huhdasjärvellä sekä Liikasenmäen kattoremonttiin. Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu sai 20 000 euroa Huhdasjärven asukkaille ja kesäasukkaille suunnatun viestinnän järjestämiseen valokuituverkon rakentamisesta. Liikasenmäen navetan ja tanssiladon tienpuoleisen lappeen uusimiseen peltikatoksi sekä puuliiterin katon uusimista varten LC Jaala sai 15 000 euroa. 60 apurahan saajan joukossa suurin osa on eri yhdistysten hankintoja ja toimintaa tukevia summia. Myös yritykset saavat tukea. Esimerkiksi kirkonkylän postin ja matkahuollon säilymistä parturi-kampaamo Emilian tiloissa säätiö tukee 1 000 eurolla. Säätiö tukee myös muun muassa Jaalan asukkaiden laajakaistaliittymien hankintaa. Apurahan määrä on vakituiselle asuinkiinteistölle 500 euroa ja vapaa-ajan asunnolle 150 euroa. Tukea voi hakea koko ajan. Laajakaistaliittymien hankintaan apurahoja voi hakea jatkuvasti. Myös yleisten maisemakohteiden kunnostamiseen yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea säätiöltä apurahaa. Apurahat maksetaan marraskuun aikana. Tänä vuonna säätiö on jo aiemmin tukenut muun muassa Jaalan Vapaapalokunnan ensivasteauton hankintaa 7 000 eurolla, Verlan Aika 2016 –tapahtumaa 15 000 eurolla ja Huhdasjärven Kyläosuuskunnan kattoremonttia 20 000 eurolla. Apurahapäätökset 2016 Ansalahden kylätoimikunta 1 700,00 Kyläyhdistyksen perustaminen, kyläilmoitustauluperinteen elvyttäminen ja vanhojen kyläopasteiden ennallistaminen. Huhdasjärven Kyläyhdistys ry 2 500,00 Kyläjuhlan järjestäminen, juhlateltan hankinta, muusikoiden esiintymispalkkiot. Kimolan kyläyhdistys ry 2 500,00 Juhlateltan hankinta ja yksi "tuulihaukka" toriteltta. Paljakka-Pökölän kyläyhdistys ry 2 500,00 Palko-talon ja piha-alueen kunnostusta. Siikavan kyläyhdistys ry 3 500,00 Laajakaistaliittymä kylätalolle 1990 euroa. Uuden ilmalämpöpumpun hankinta. Uimilan kyläyhdistys ry 1 500,00 Perheretki kesällä 2017. Verlan seudun kyläyhdistys ry 5 000,00 Laajakaistaliittymä Verlan Seuratalolle 1990 e. Harrastustilojen kunnostus Seuratalon yläkertaan. Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry 1 400,00 Tietokoneen hankinta yhdistyksen käyttöön. Kaksipäiväinen retki Leppävirralle ja Valamoon 16.-17.11.2016. Jaalan musiikki- ja monitaideyhdistys ry 2 100,00 Vuoden 2016 Vuohijärvi Soi-tapahtuma (Jaalan Hartolassa järjestetty tapahtuma.) Keski-Jaalan Erämiehet 2 000,00 Uuden kotarakennuksen rakentamiseen. Jaalan Hartolan Pienviljelijäyhdistys ry 3 000,00 Laajakaistaliittymä PVY:n talolle 1990 euroa. PVY:n talon jätehuollon kehittäminen. Jaalan Kotiseutuyhdistys ry 1 500,00 Huhdasjärven Museokankaan rakennusten ovien ja ikkunoiden kunnostus ja lukituksen uusiminen. Jaalan Voima ry 8 000,00 Salibandyn ja jalkapallon juniori- ja sarjatoimintaan. Jalkapallokentän hoitoon. Kuntoliikunnan järjestämiseen. Palloiluhallin vuokraan. Perheliikunnan varusteisiin ja kuluihin. Jääkiekon miesten sarjatoimintaan. Jaalan VPK 1 200,00 Uudenvuoden vastaanoton järjestäminen. Jaalan Yrittäjät ry 4 500,00 Jaala Tänään-lehden 2017 julkaisukustannukset ja Jaalan kesänavaustapahtuman kulut. MTK Jaala-Kuusankoski ry 3 000,00 Yhdistyksen 100-vuotisjuhla kesällä 2017. Kouvolan Sotaveteraanit / Jaalan kerho 1 200,00 Jaalalaisten sotaveteraanien kuukausittaiset tapaamiset, kuljetukset myös piirin tilaisuuksiin osallistuminen. Palvelusetelin kautta kotiapu siivoukseen. Kuusaan Kuuloset ry 500,00 Kuuloiltapäivän järjestämiseen Jaalassa. Parturi-Kampaamo Emilia 1 000,00 Postin ja matkahuollon säilyminen Jaalassa. Jaalan Jalopeurat ry, Partiolippukunta 1 300,00 Osallistumismaksut 12.-20.7.2017 pidettävään partiopiirin piirileiriin. Jaalan VPK Nuoriso-osasto 1 500,00 Nuoriso-osaston vanhemmalle ryhmälle harjoitushaalarit ja suojahanskat. MLL:n Jaalan paikallisyhdistys ry 500,00 Perhekahvilatoiminnan käynnistäminen ja vierailevien ohjaajien palkkiot. LC Jaala ry 15 000,00 Liikasenmäen navetan ja tanssiladon tienpuoleisen lappeen uusiminen peltikatoksi sekä puuliiterin katon uusiminen. Jaalan koulun 6 lk 1 500,00 Leirikoulu Ahvenanmaalla toukokuussa 2017. Jaalan koulu 7 000,00 Ilmiöoppimisen tiedepäivät. Stipendit keväällä 2017 460 euroa. Siikavan Sampo ry 2 000,00 Ryhmäliikunnan järjestäminen. Mottorikelkan moottorin korjaus. Voimistelu- ja urheiluseura Kimolan Katajaiset ry 1 000,00 Ohjattu kuntojumppa palloiluhallilla. Kimolan Kantritanssijat ry 600,00 Muusikkivälineistön uusiminen. Jaalan Perinnepiiri 800,00 Retki Salpalinja- ja Svinhuvud-museoon Miehikkälään ja Luumäelle. Jaalan Reserviupseerikerho Ry 1 500,00 Ampumaratapäivän järjestäminen keväällä 2017. Kettulanvuoren linnoituksesta kertovan infotaulun kunnostus/uusiminen. Ulkoruokinta Oy / Vanha Kelo 2 000,00 Kevätrieha-tapahtuman järjestäminen 25.3.2017. Kymenlaakson Sotaorvot ry 500,00 Jaalalaiselle jäsenistölle järjestettävä henkinen ja fyysinen kuntoutus, sekä virkistystoiminta. Myös kotona selviytyminen. Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry 500,00 Painatuskustannuksiin Kouvolan sotilaalliset muistomerkit -kirja. Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu 20 000,00 Huhdasjärven hankealueen asukkaille ja kesäasukkaille kohdennettu viestintä ja markkinointi valokuituverkon rakentamisesta. Hautala Kristiina 500,00 Valokuvausharrastuksen kehittämiseen. Kannel Maura 800,00 Vaihto-opiskelu, matkakustannukset. Mankki Marja-Liisa 1000,00 Täydennyskoulutus Päijät-Hämeen Kesäyliopisto. Paavolainen Nina 1 000,00 Täydennyskoulutus, matkakustannukset. Perttula Jonna 1 000,00 Vaihto-opiskelu, vuokrakustannukset. Uotila Muusikkoperhe 700,00 Vierailut kesän 2017 aikana suomalaisen musiikin merkeissä Jaalan alueella ikäihmisten palvelutalossa. Aaltonen Aleksi 500,00 Kouluvarusteet ja jalkapalloharrastus Aaltonen Elias 500,00 Sähköalan työkalupakki, opiskelukirjat Aaltonen Samuel 500,00 Koulutarvikkeet. Kaartinen Joonas 500,00 Jääkiekkoharrastus Keskinen Tiiuliina 500,00 Ratsastusharrastus. Koskinen Karita 400,00 Jääkiekkoharrastus Paavolainen Ada 300,00 Ratsastusharrastus Paldán Frans 500,00 Jalkapalloharrastus Pirinen Camilla 500,00 Poniraviharrastus Pöysä Sara-Linnea 500,00 Salibandy-harrastus Pöysä Severi 500,00 Jalkapalloharrastus Ranta Eetu 500,00 Jääkiekkoharrastus Ranta Onni 500,00 Jalkapalloharrastus Seppälä Kasper 700,00 Jääkiekkoharrastus Sorvali Leevi 500,00 Jalkapallo- ja jääkiekkoharrastus Valariutta Vertti 500,00 Salibandy-harrastus Ylitalo Niko 500,00 Metsästysharrastus Ylitalo Pinja 300,00 Cheeleader-harrastus Lue koko uutinen:

