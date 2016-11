Uutinen

Kouvolan Sanomat: Peruskoulujen uudet todistuskäytännöt hyväksyttiin Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi Kouvolan peruskouluille uudet todistukset keskiviikkona. Oppilaiden arviointitavat muuttuvat ja monipuolistuvat. Sanallinen arviointi lisääntyy. Oppilas saa ensimmäisen numeroita sisältävän todistuksen vasta 5. luokalla. Syyslukukauden päätteeksi annettavan väliarvioinnin muodon koulut voivat valita kolmesta vaihtoehdosta. Oppilaalle voidaan antaa todistus tai hänen edistymisestään kertova kansio, johon on koottu oppilaan töitä. Väliarviointi syyslukukauden päätteeksi voidaan myös hoitaa arviointikeskustelulla. Jos peruskoulun 1.—4. luokkalainen saa joulutodistuksen, se sisältää aina sanallisen arvion. Lukuvuoden päätteeksi oppilaille jaetaan aina todistukset. 1.—4.-luokkalaisten kevättodistus on sanallisesti arvioitu. Vuosiluokan 5.—6. oppilaat saavat keväällä todistukset, joissa on numeroita taito- ja taideaineita lukuun ottamatta. Peruskoulujen 7.—9. luokan oppilaiden todistuksessa kaikki oppiaineet on arvioitu numeroilla keväisin. Numeroarvioinnin lisäksi oppilaalle voidaan kuitenkin haluttaessa antaa sanallinen arvio myös luokilla 5.—9. sekä syys- että kevätlukukauden päättyessä. Lue koko uutinen:

