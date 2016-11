Uutinen

Kouvolan Sanomat: Todistukselle tulossa vaihtoehtoja — peruskoulun voi käydä saamatta joulutodistusta Peruskoulujen joulujuhlassa voidaan tänä vuonna jakaa hyvin eri muotoisia todistuksia. Todistuksen sijaan on voitu koota kansio, portfolio, joka kertoo oppilaan kehittymisestä. Oppilaan väliarviointi syyslukukauden päätteeksi voidaan myös hoitaa arviointikeskustelulla. Oppilas saisi ensimmäisen numeroita sisältävän todistuksen vasta 5. luokalla. Jos peruskoulun 1.—4. luokkalainen saa joulutodistuksen, se sisältää aina sanallisen arvion. Aikaisempi käytäntö erosi erityisesti alaluokkalaisten arvioinnissa Kouvolassa. Sanallinen arvio annettiin vain 1.—2. luokan oppilaille. 3.—6. luokan oppilaat saivat todistuksen, jossa oli numeroita. Lukuvuoden päätteeksi oppilaille jaetaan kuitenkin aina todistukset. Ensimmäisillä neljällä luokka-asteella niissä ei olisi numeroita. 5.—6. luokkien oppilaat saivat lukuvuoden päätteeksi todistukset, joissa on numeroita taito- ja taideaineita lukuun ottamatta. 7.—9. luokan oppilaiden todistuksessa kaikki oppiaineet on arvioitu numeroilla. Numeroarvioinnin lisäksi oppilaalle voidaan kuitenkin haluttaessa antaa sanallinen arvio myös 5.—9. luokilla sekä syys- että kevätlukukauden päättyessä. Lasten ja nuorten lautakunta päättää tänään keskiviikkona peruskoulujen uusista todistusmalleista. Oppilaiden arvioinnin uudet menetelmät sisältyvät 17. helmikuuta lautakunnassa jo hyväksyttyyn Kouvolan uuteen opetussuunnitelmaan. Koulut ottivat sen käyttöön kuluvan syyslukukauden alkaessa elokuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/16/Todistukselle%20tulossa%20vaihtoehtoja%20%E2%80%94%20peruskoulun%20voi%20k%C3%A4yd%C3%A4%20saamatta%20joulutodistusta%20/2016221493011/4