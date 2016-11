Uutinen

Kouvolan Sanomat: Työporukka saa vaikka kyydin Veripalvelulta — ensi viikolla luovutetaan verta Kouvolassa Kouvolassa järjestetään verenluovutus ensi viikon torstaina. Veripalvelu kannustaa vuoden viimeisessä mahdollisuudessa myös työ- ja kaveriporukoita luovuttamaan verta. Veripalvelun rekisterissä on jo yli 2600 VeriRyhmää, eli työpaikan, ystävysten tai muiden yhteisöjen muodostamaa yhteistä verenluovutusporukkaa. Monet yritykset ja yhteisöt tiedustelevat Veripalvelulta mahdollisuutta verenluovutustilaisuuden järjestämiseen esimerkiksi työpaikalla. Tilaisuuksia on kuitenkin mahdollisuus järjestää vain isoissa, yli 500 hengen yrityksissä verentarpeen mukaan. — Kyyti järjestyy, jos luovuttajia on vähintään neljä ja verenluovutuspaikalle on matkaa korkeintaan 20 kilometriä, Maijala kannustaa. Lue lisää verenluovutusryhmistä Verenluovutus 24. marraskuuta kello 13 —18 Kouvolan Upseerikerholla, Upseeritie 5. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/16/Ty%C3%B6porukka%20saa%20vaikka%20kyydin%20Veripalvelulta%20%E2%80%94%20ensi%20viikolla%20luovutetaan%20verta%20Kouvolassa/2016221494724/4