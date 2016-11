Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Keskussairaalan korjauslupa on jumissa ministeriössä Kymenlaakson keskussairaalan (KOKS) peruskorjauksen ja laajentamisen poikkeuslupa on jumiutunut sosiaali- ja terveysministeriöön. Ministeriö on jo myöntänyt poikkeusluvan 30 hankkeelle. Yhtään kielteistä päätöstä ei ole tehty. Valmisteltavana on enää seitsemän hakemusta. Niistä yksi on KOKS:ia koskeva. Poikkeusluvan saaneiden hankkeiden hinta-arviot vaihtelevat viidestä miljoonasta eurosta Varsinais-Suomen 157 miljoonaan euroon. 140 miljoonan hintainen KOKS:n laajennus- ja peruskorjaus on yksi kalleimmista hankkeista, mutta siitä ei taida kiikastaa. Carean poikkeuslupia valmisteleva erityisasiantuntija Kirsi Kaikko ei anna mitään aikataulua KOKS:n luvan käsittelylle. — Arviomme Kymenlaakson tulevia palvelutarpeita ja -rakennetta sekä Carean rakennushankkeen suhdetta niihin, Kaikko tyytyy sanomaan. Tästä ei vielä voi päätellä, mistä varsinaisesti on kyse. Mutta ei tarvitse olla suuri tietäjä arvatakseen, että lupakäsittelyä hiertää kokonaisuus eli Kymenlaakson ristiriitaiset suunnitelmat ja viestit. Carean hankkeella oli vielä reilu vuosi sitten koko maakunnan tuki, mutta tällä hetkellä enää maakunnan puolikkaan tuki. Millaisista palikoista maakunnan toisen puolikkaan eli kouvolalaisten terveyspalvelut tulevaisuudessa rakennetaan, on hämärän peitossa. Kouvolan valtuusto päätti maanantaina jatkaa terveyspalvelujen kilpailutuksen valmistelua, mutta jonkinlaista selvyyttä siihen voi odottaa aikaisintaan ensi vuoden puolella. Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen arvelee, että ministeriössä mietitään jotain keinoa, jolla KOKS:n hanke ja Kouvolan havittelema Ratamo voitaisiin yhdistää. Ministeriö semmoista tuskin voi suoraan määrätä, vaan maakunnan pitäisi ymmärtää sellaista itse esittää eli muuttaa poikkeuslupahakemustaan. Se taas edellyttäisi, että Kymenlaakso saisi vihdoin neuvoteltua pitävän sopimuksen terveydenhuollon tulevasta työnjaosta. Ministeriön aiempi lisäselvityspyyntö sisälsi selvän vihjeen. Siinä kysyttiin, miksi poikkeuslupaa haetaan koko 140 miljoonan hankkeelle, kun siitä pääosa on tarkoitus toteuttaa sairaalarakentamista rajoittavan poikkeuslain päättymisen jälkeen. Kymenlaakson maakunnan tulevien sote-palvelujen valmistelutyötä vetävä palvelujohtaja Jorma Haapanen on huolestunut KOKS:n korjausluvan kohtalosta. — Luvan hylkääminen olisi katastrofi kymenlaaksolaisten terveyspalveluille. Siitä voi alkaa erikoissairaanhoidon palvelujen murentuminen. Sillä olisi ajanoloon mittavat seurausvaikutukset ei pelkästään Kotkassa vaan koko maakunnassa. Tätä ei ilmeisesti ymmärretä. Vaaravyöhykkeessä on valtava määrä terveydenhuollon työpaikkoja, ammattikorkeakoulun opetusta jne. — Tilanne on todella outo. HUS tukee KOKS:ia siirtämällä Itä-Uudenmaan synnytyksiä Kotkaan, mutta oma maakunta ei ymmärrä millaisia ratkaisuja kymenlaaksolaisten erikoissairaanhoidon turvaaminen edellyttää, Haapanen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/16/Uutisen%20takaa%3A%20Keskussairaalan%20korjauslupa%20on%20jumissa%20ministeri%C3%B6ss%C3%A4/2016521492929/4