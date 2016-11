Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vakuutusyhtiöissä pohditaan keinoja varautua identiteettivarkauksiin Identiteettivarkaudet ovat herättäneet kiinnostusta siinä määrin, että ensimmäiset vakuutusyhtiöt tarjoavat jo vakuutusta niiden varalta. Vakuutusyhtiö Folksam on muutaman vuoden ajan myynyt kotivakuutuksen yhteydessä identiteettivarkausvakuutusta, joka perinteisen korvaussumman sijaan tarjoaa asiakkaalle apua varkauden selvittämiseen. — Itse tapahtumasta on voinut kulua pitkään ennen kuin uhri huomaa väärinkäytöksen, kertoo Folksamin kanssa yhteistyössä toimii Affinion International, joka auttaa asiakasta tekemään rikoksesta poliisi-ilmoituksen ja auttaa perumaan vääriä rahavaateita. Vakuutusyhtiö If ei vielä tarjoa vakuutusta henkilöllisyysvarkauksien varalta, vaikka asiaa välillä kysellään. Vahingontorjuntapäällikkö Jari Koskelan mukaan vakuutusyhtiön roolia varkauksissa on vaikeaa hahmottaa, eivätkä asiakkaiden toiveet ole vielä selviä. — Emme ole vielä varmoja siitä, millaisesta tuotteesta tai palvelusta olisi asiakkaalle konkreettista hyötyä. Lue koko uutinen:

