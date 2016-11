Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Empatia välittyy liikkeen avulla” — tiesitkö näistä tanssin mielenterveysvaikutuksista? Tanssin terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Säännöllinen tanssiminen kasvattaa kuntoa, lisää liikkuvuutta ja kehittää tasapainoa. Sen lisäksi tanssiminen antaa paljon myös henkistä hyvää. Tanssiminen voi muun muassa kasvattaa itsevarmuutta, parantaa sosiaalisia taitoja ja lisätä kehotietoisuutta. — Tanssin tenho syntyy musiikista, liikkeestä ja kosketuksesta. Kun tanssi partnerin kanssa sujuu, se on yksi parhaista tunteista, kertoo vuosikausia tanssia harrastanut, kilpaillut ja opettanut Jarmo Rastamo. Rastamon mukaan tanssin myötä ihmiset rohkaistuvat ja uskaltautuvat kontaktiin. Tanssin myötä he vapautuvat, ja myös ryhmän sisäinen sosiaalisuus kasvaa. Tanssin fyysinen rasitus saa sydämen hakkaamaan lujemmin, hien kasvoille ja mielihyvää tuottavat endorfiinit liikkeelle. Mutta kehossa tapahtuu muutakin. Tanssiminen aktivoi aivoissa laajoja alueita, jotka liittyvät esimerkiksi liikkeen tuottamiseen, tilan hahmottamiseen ja rytmin havaitsemiseen. Tutkimuksissa on havaittu, että ammattitason tanssitausta muuttaa aivojen rakennetta. Tanssiminen myös hidastaa aivojen liikeratojen rappeutumista. — Esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on todettu, että paritanssi muuttaa muuten vaivalloista liikkumista selkeästi sulavammaksi, kertoo aivotutkija Hanna Poikonen Helsingin yliopistosta. Poikonen tutkii tanssin neurotiedettä, ja valmistelee aiheesta parhaillaan väitöskirjaa. Hän on havainnut, että tanssi herättää tunteita sekä tanssijassa että katsojassa. — Ihminen pystyy erottamaan tanssista tunnetiloja. Empatia välittyy liikkeen avulla. Lähes jokainen ihminen on kokenut tanssin riemun jossain muodossa. Riemu voi syntyä onnistuneesta kuviosta tanssitunnilla tai vapautuneesta hulluttelusta yökerhon lattialla. Mutta mikä tanssissa lopulta on niin vapauttavaa? — Rytmin kautta syntyy jaetun ruumiillisuuden kokemus. Liikkeen rytmi tarttuu ja välittyy toisille ihmisille sanattomasti, sanoo Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun taiteellisen tutkimuksen professori Leena Rouhiainen. Tällöin voi syntyä ruumiillisen yhteenkuulumisen tunne. Keho voi esimerkiksi tietää, että toisen ojentuva käsi lähestyy, ja väistää siksi sitä automaattisesti. — Parhaimmillaan tanssissa syntyy mielihyvää tuottavaa yhteisyyden kokemusta. Se on ihmisyydelle perustavanlaatuisella tavalla merkityksellistä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/17/%E2%80%9DEmpatia%20v%C3%A4littyy%20liikkeen%20avulla%E2%80%9D%20%E2%80%94%20tiesitk%C3%B6%20n%C3%A4ist%C3%A4%20tanssin%20mielenterveysvaikutuksista/2016521495656/4