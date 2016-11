Uutinen

Kouvolan Sanomat: 147 joukkuetta ja 360 peliä — juniorikoripalloturnaus täyttää viikonloppuna Kouvolan kentät Kouvolassa kisaavat viikonloppuna juniorikoripalloilijat. Valtakunnallinen Kouvot-turnaus on yhtä kuin 147 joukkuetta, toistatuhatta pelaajaa, noin 80 tuomaria ja 360 peliä. Käytössä on 18 kenttää eri puolilla Kouvolaa. — Käytännössä siis kaikki koripallokentäksi soveltuvat paikat, erotuomarivastaava Jyri Haikonen kertoo. Hän rohkaisee väkeä paikan päälle seuraamaan otteluita. — Turnauksessa näkee lukuisia onnistumisia ja tuuletuksia. Katsojallekin tulee hyvä mieli. Haikosen mukaan junioreiden tuomaroinnissa oleellista on juuri se, että aloittelevat pelaajat saavat onnistumisen kokemuksia. — Tuomarin työskentely on silloin enemmän pelin ohjaamista ja opettamista. Hän voi muuttaa linjaansa pelaajan tason mukaan. Tärkeintä on, että peli on sujuvaa. Jos tuomari viheltäisi pienille pelaajille yhtä tiukasti kuin aikuisille, tulisi keskeytyksiä koko ajan. 25. Kouvot-juniorikoripalloturnaus järjestetään Kouvolassa 18.—20. marraskuuta. Lue lisää torstain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/17/147%20joukkuetta%20ja%20360%20peli%C3%A4%20%E2%80%94%20juniorikoripalloturnaus%20t%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20viikonloppuna%20Kouvolan%20kent%C3%A4t/2016221496497/4