Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalankosken vuoden yrittäjä: Tavoitteena on aina lisäarvon tuottaminen asiakkaalle Anjalankosken yrittäjien vuoden 2016 yrittäjäpalkinto luovutetaan Projektivoima Oy:lle perjantaina 18. marraskuuta pidettävässä yrittäjäjuhlassa Stora Enson tehtaankerholla Inkeroisissa. Projektivoiman yrittäjä Mikko Mäkelä, mitkä ovat oman yrityksesi vahvuudet? Mitä pitää toisaalta parantaa? — Emme ole sekatavarakauppa, vaan olemme erikoistuneet rakennusalan henkilöstöpalveluihin. Olemme asiakaslähtöisiä, eli tavoitteena on aina lisäarvon tuottaminen asiakkaille. — Turhaa byrokratiaa esimerkiksi paperitöissä on pyritty välttämään. Vahvuutena on ollut sekin, että olemme siirtäneet mahdollisimman paljon paperitöitä sähköiseen muotoon. Mitä neuvoisit ihmiselle, joka vasta miettii oman yrityksen perustamista? — Suosittelen ehdottomasti yrittäjäksi lähtemistä kaikille, jotka sitä pohtivat. Toiminnan saaminen kannattavaksi tapahtuu harvoin hetkessä, vaan yrittäjyys vaatii pitkäjänteisyyttä. Vaikka monet sanovat, että samalla menettää vapaa-aikaa, on se paljolti itsestä kiinni. Minä olen pystynyt alusta asti pitämään myös lomia. Minkä kouluarvosanan antaisit Kouvolan kaupungille yrittäjän yhteistyökumppanina toimimisesta? — Yhdeksän. Olen ollut erilaisissa hankkeissa kaupungin kanssa mukana. Ilman muuta yhdeksän on ansaittu arvosana. Mielestäni on turha valittaa. Rohkeasti vain esimerkiksi Kinnon ovesta sisälle ja kysymään neuvoja. Mikä yksittäinen päätös on ollut oman yrityksesi menestyksen kannalta ratkaisevin? — Kun palkkasin ensimmäistä kertaa rinnalle itseäni parempia ja pätevämpiä henkilöitä. Aluksi se pelotti tietysti kustannusten takia, ja pitkään sitä piti miettiä. Kun omat kädet loppuivat kesken, työntekijöiden palkkaamisella saatiin yritykseen erikoisosaamista. Yrityksen kasvattaminen ilman lisävoiman palkkaamista olisi ollut mahdotonta. Milloin viimeksi pidit lomaa, montako päivää putkeen? — Työ on aika sesonkiluonteista, joten esimerkiksi kesällä koetetaan painaa pitkää päivää. Viimeksi olin koko viikon lomalla lasten syyslomaviikolla lokakuussa. Anjalankosken yrittäjät muistaa Hyvän palvelun kunniakirjoilla neljää jäsenistöönsä kuuluvaa K-supermarkettia: Pookia Kotkasta, Ruokamyllyä Myllykoskelta, Sammonlahtea Lappeenrannasta ja Ykköstoria Inkeroisista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/17/Anjalankosken%20vuoden%20yritt%C3%A4j%C3%A4%3A%20Tavoitteena%20on%20aina%20lis%C3%A4arvon%20tuottaminen%20asiakkaalle/2016221496990/4