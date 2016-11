Uutinen

Kouvolan Sanomat: Esperi Care laajentaa Kymenlaaksossa, hankki Hoitokoti Peiponpesän Elimäeltä Hoiva-alan ketju Esperi Care ostaa Hoitokoti Peiponpesän Elimäellä. Yrittäjä Marjut Mäkinen myy koko hoitokodin osakekannan Esperille. Yhtiön tiedotteen mukaan Mäkinen siirtyy Esperin palvelukseen. 18-paikkainen Peiponpesä tarjoaa tehostettua asumispalvelua. Siellä työskentelee 12 ihmistä. Peiponpesän liikevaihto on 760 000 euroa. Ennestään Esperillä on hoivakodit Kouvolassa, Jaalassa ja Sippolassa. Lisäksi yhtiöllä on kaksi hoivakotia Haminassa. Esperi työllistää 4 000 ihmistä valtakunnallisesti. Asukaspaikkoja yhtiöllä on yli 3 700 eri puolilla Suomea. Yhtiön liikevaihto tänä vuonna on yli 160 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

