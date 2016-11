Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jos tulee toimeen toisen kanssa vapaa-ajalla, voi bisneskin onnistua Jos isän kanssa ei tulisi toimeen vapaa-ajalla, yhteinen bisneskään ei todennäköisesti sujuisi ilman railakkaita yhteenottoja. Tätä mieltä on kouvolalaisen perhemeijerin Kaslinkin toimitusjohtaja Tuomas Kukkonen. Hän otti ohjat Kaslinkissa vajaat kaksi vuotta sitten, kun edellinen toimitusjohtaja Raino Kukkonen siirtyi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Kaslinkin takana on koko perhe: isä, äiti ja kolme poikaa. Tuomas Kukkonen sanoo, että asioiden sujuminen ei ole niinkään kiinni liiketoiminnasta tai sen logiikasta. — Se on enemmän kiinni ihmisistä. Riidan saa kyllä halutessaan aikaan ihan mistä tahansa. Sitä sanotaan, että sellaiset ihmiset, jotka tulevat toimeen muutenkin, voisivat tehdä bisnestäkin yhdessä. Vuonna 1982 syntynyt Tuomas Kukkonen sanoo, että hänellä on ollut yrittäjäksi aina kova halu. — Olen tehnyt tätä lähes 15 vuotta. Ei minua tähän ole koskaan pyydetty, vaan itse olen tätä vaatinut. Kun poika vertaa omaa johtamistyyliään ja -tapaa isäänsä, erojakin tulee mieleen. — Teen töitä paljon järjestelmällisemmin. Isällä oli hyvät suunnitelmat ja toteuttamaankin lähdettiin, mutta ei välttämättä katsottu, mitä siitä seurasi. Organisointikyky on minulla ehkä erilainen kuin isällä, Tuomas Kukkonen miettii. Pieksämäen Naarajärvellä toimivan Rakennusliike U. Lipsasen historiassa on kaksi sukupolvenvaihdosta. Toinen on mennyt kivuttomasti, toisessa on sen sijaan rähisty kunnolla. Kun yrityksen perustaja Uuno Lipsanen luovutti yrityksen pojalleen Matti Lipsaselle, kohtasivat samalla erilaiset johtamiskulttuurit. — Sodanaikainen johtamiskulttuuri ja 1970-luvun johtamiskulttuuri törmäsivät. Niissä oli suuri ero, ja ehkä olimme isän kanssa vielä niin eriluontoisiakin, Matti Lipsanen miettii. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen vakuuttaa, että myös perheyrityksissä osataan riidellä. — Esimerkiksi sukupolvenvaihdos on aina tahtojen taistoa. Millaista mallia haetaan ja kuka jatkaa? Ihmiset ovat ihmisiä, mutta aina jotenkin sopuun päästään. Sukupolvenvaihdos eli jatkajan löytyminen omasta suvusta on tiukka paikka monelle yrittäjälle. — Kolmanteen sukupolveen jatkaa vain 15 prosenttia perheyrityksistä. Toiseen sukupolveen pääsee 40 prosenttia yrityksistä, Mörttinen kertoo. Lue koko uutinen:

