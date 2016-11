Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kojonkoski Norjan astmalääkepuuhastelusta: ”Olen pettynyt” Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski sanoo olevansa pettynyt norjalaisiin. Entinen Norjan mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja kritisoi norjalaista huippuhiihtoa astmalääkkeen laajamittaisesta käytöstä. — Kunnioitan kovasti norjalaista urheilua, mutta se, että järjestelmällisesti käytetään astmalääkkeitä terveillä urheilijoilla, on liikkumista harmaalla alueella. Siihen olen pettynyt, Kojonkoski sanoi. Hän puhui Kymenlaakson kauppakamarin johtamisseminaarissa keskiviikkona. Norjalaisten astmalääkityksistä on puhuttu hiihtopiireissä jo vuosia. Kohu syntyi viime kesänä, kun miesten maailmancupia viime vuosina hallinneen Martin Johnsrud Sundbyn kerrottiin kärähtäneen astmalääkkeen ylimitoitetusta käytöstä. Sen jälkeen on paljastunut, että myös terveille norjalaishiihtäjille on tarjottu astmalääkettä ”ennakoivana terveydenhuoltona”. Lokakuussa Norjaan iski vielä toinen dopingpommi, kun maailman paras naishiihtäjä Therese Johaug kärysi anabolisen steroidin käytöstä. Kojonkoski toimi Norjassa mäkihypyn päävalmentajana vuodet 2002–2011. Hän on kertonut, ettei tuona aikana törmännyt koskaan dopingasioihin. Lue koko uutinen:

