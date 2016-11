Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Kultanen: Nyt ei ole panikoinnin paikka Urheilujohtaja Jarno Kultanen myöntää olevansa pettynyt KooKoon esityksiin liigakauden ensimmäisellä kolmanneksella. Käsi ei kuitenkaan ole vielä käynyt lähelläkään paniikkinappulaa. — Nyt ei ole panikoinnin aika, vakuuttaa Kultanen. Päävalmentaja Petri Mattila kertoi kolmen kotihäviön putken päättäneen tiistaisen Ässät-tappion jälkeen, että keskiviikkona joukkueella on edessään vakava peiliin katsomisen paikka. ”Joukkueen kanssa pitää keskustella siitä, mikä tässä on vikana. Miksi emme pääse yhtään eteenpäin. Keskiviikkona hiljaisuus ei ole vaihtoehto. Istutaan vaikka torstaihin asti”, avautui Mattila Kouvolan Sanomille tiistai-iltana. Kultasen kommenteista voi päätellä, että Mattilalla ja joukkueella on edelleenkin takanaan seurajohdon täysi tuki. — Joukkue on pitänyt oman palaverinsa. Lisäksi olemme käyneet keskusteluja eri kokoonpanoilla päivän aikana, kertoi Kultanen keskiviikkona iltapäivällä. Kultanen sanoo aistineensa, että ilmapiiriä saatiin myös puhdistettua. — Uskon, että tästä jatketaan taas vähän paremmalla ilmeellä. Pelithän sen sitten lopulta kertovat päästiinkö eteenpäin, muistuttaa Kultanen. Valmentaja- ja pelaajarekrytoinnista vastaavan Kultasen mukaan KooKoo on näillä näkymin jatkamassa nykyisellä ryhmällä kauden loppuun asti. — Kaikki on tietysti mahdollista, mutta pelaajabudjetti on käytetty aika loppuun. Palaajahankintoja tärkeämmän asian edessä KooKoo ja Kultanen ovat miettiessään, kuka valmentaa joukkuetta ensi kaudella. Kaudesta 2014—15 asti KooKoota valmentaneen Mattilan päävalmentajasopimus on katkolla keväällä. Hyvin todennäköistä on, että ensi kauden päävalmentajan nimi on jo KooKoon seurajohdolla tiedossa. — Asia on työlistalla, mutta riittää kun nimi on selvillä 1. toukokuuta, välttelee Kultanen diplomaattisesti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/17/KooKoon%20Kultanen%3A%20Nyt%20ei%20ole%20panikoinnin%20paikka/2016221497111/4