Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankosken kirkkomusiikkiviikko jahtaa yleisöennätystä Kuusankosken 16. kirkkomusiikkiviikko tavoittelee yleisöennätystä. Voimassa oleva kävijäennätys, 2 300 kuulijaa on vuodelta 2013. — Konserttitarjontaa on tänä vuonna paljon, ja tiedotukseen on satsattu. Realistinen kävijätavoite on 2 500 kuulijaa, sanoo tapahtuman taiteellinen johtaja, Kuusankosken seurakunnan kanttori Timo Vikman. Vikmanin mukaan Kuusankoskelle saapuu viikon aikana useita kansainvälisen tason esiintyjiä, muun muassa pianisti Jan Polívka Saksasta ja urkuri Gunnar Idenstam Ruotsista. — Idenstam häikäisee taituruudellaan. Hänellä on upea kyky tulkita musiikkia ja improvisoida. Hän pystyy soittamaan uruilla mitä tahansa. Idenstamin konsertissa kuullaan niin perinteistä urkumusiikkia kuin hänen omaa tuotantoaan. Vikman uskoo, että Verdin Requiem täyttää Kuusankosken kirkon tapahtuman päätöspäivänä sunnuntaina. Sen esittävät Helsingin filharmoninen kuoro, kamarikuoro Navichorus ja Polyteknikkojen orkesteri. Kuusankosken 16. kirkkomusiikkiviikko järjestetään 21.—27.11. Lue lisää perjantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/17/Kuusankosken%20kirkkomusiikkiviikko%20jahtaa%20yleis%C3%B6enn%C3%A4tyst%C3%A4/2016221500583/4