Kouvolan Sanomat: Kuusankoskitalo täyttyy hyvinvoinnista kiinnostuneista Kuusankoskitalossa tänään torstaina järjestettävä Hyvinvointia ikääntyville -messutapahtuma kokosi sankoin joukoin väkeä jo aamukymmeneltä.Tapahtumassa voi kuunnella ajankohtaisia luentoja ja tietoiskuja ravitsemuksesta, terveydenhoidosta, liikunnasta ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista. Tapahtuman järjestävät Kymenlaakson Martat ry yhdessä Etelä-Karjalan Marttojen kanssa. Tapahtuma on osa Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamaa Vireästi Kaakossa -hanketta, jossa annetaan neuvoja ja tukea ikääntyvien arkeen.Näytteilleasettajiksi ilmoittautui lähes 30 hyvinvointialan yritystä ja yhdistystä sekä muita hankkeen yhteistyökumppaneita. Tapahtumassa paitsi esitellään ikääntyvien palveluita, voi mittauttaa myös puristusvoiman, verenpaineen ja kolesterolin, saada neuvontaa sekä maistiaisia. Tapahtumassa on tuotemyyntiä.Kello 15:een jatkuvan tapahtuman juontaa Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä. Messutapahtumaan on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

