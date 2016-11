Uutinen

Kouvolan Sanomat: MyPa järjestää avoimia harjoituksia Saviniemen hallissa Purhan paikan jalkapallon Kolmosesta saanut MyPa Juniorit rakentaa ensi kauden joukkuettaan järjestämällä neljät avoimet harjoitukset tämän ja ensi viikon aikana. Harjoitukset pidetään Saviniemen palloiluhallissa torstaisin kello 19.45—21 ja sunnuntaisin kello 15.15—16.30. Päävalmentaja Jukka Karjalainen sanoo, että ilmoittautuneita on jo pitkälle yli 30. MyPan tavoitteena on muodostaa 18—20 pelaajan edustusjoukkue. Karjalaisen mukaan avoimet harjoitukset on nyt kätevämpi ratkaisu kuin laaja soittorinki pelaajille eri suuntiin. — Luotan pelaajien itsearviointiin ja siihen, että he tietävät, että tässä ollaan kokoamassa joukkuetta Kolmosen sarjatasolle, Karjalainen toteaa. MyPalla on toistaiseksi yksi pelaajasopimus, kun liigakokemusta omaava Heikki Pulkkinen siirtyi FC Peltirummusta takaisin MyPaan, jota hän edusti 2006—08. Lue koko uutinen:

