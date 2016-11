Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rattijuopumukset tappavat eniten liikenteessä — poliisi aloittaa huomenna tehovalvonnan Poliisi valvoo tehostetusti rattijuopumuksia marraskuun kahtena viimeisenä viikonloppuna. Valvonta-ajat ovat perjantaista sunnuntaihin 18.–20.11. ja 25.–27.11. Viime vuonna vastaavan pikkujouluaikaan tehdyn valvontaoperaation aikana jäi kiinni 352 rattijuopumuksesta epäiltyä. Poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta muistuttaa poliisin tiedotteessa, että jos pikkujouluja aikoo alkoholilla juhlistaa, auto kannattaa jättää kotiin ja käyttää julkisia kulkuvälineitä tai kimppakyytiä. — Rattijuopumukset ovat edelleen yksi tappavimmista rikoksista tieliikenteessä. Euroopan unionin alueella 25 prosentissa liikennekuolemista on yhteys alkoholiin. Tammi—syyskuussa 2016 poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusten kokonaismäärä on ollut pienessä laskussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Rattijuopumuksia on kirjattu tänä vuonna 2,7 prosenttia viime vuotta vähemmän. Törkeiden rattijuopumusten määrä on vähentynyt 6,4 prosenttia. Lue koko uutinen:

