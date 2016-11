Uutinen

Kouvolan Sanomat: Starboxin reseptivinkkejä viikonlopuksi: ota talteen karvakuvioisten miespiparien, chilihunajaisen lohisalaatin ja lämpimien voileipien ohjeet! Starbox.fi:n bloggaajilta löytyy jälleen monenlaisia reseptivinkkejä marraskuisen viikonlopun ruokaherkuiksi. Vaikka virallinen isänpäivä meni jo, voi Pappilan blogin karvakuvioituja wookie cookies -miespipareita tehdä yhtä hyvin joulunodotukseen kuin isänpäiväksikin. Samassa blogissa on myös ohje näyttävään, sarjakuva-aiheiseen Deadpool-kakkuun. Starboxin arkistosta löytyy Hertta Puumalaisen blogista viikonlopun ruokavinkeiksi tai iltapalaksi chilihunajainen lohisalaatti ja maailman parhaat täytetyt voileivät. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/17/Starboxin%20reseptivinkkej%C3%A4%20viikonlopuksi%3A%20ota%20talteen%20karvakuvioisten%20miespiparien%2C%20chilihunajaisen%20lohisalaatin%20ja%20l%C3%A4mpimien%20voileipien%20ohjeet%21/2016521492924/4