Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tokmannille kesällä uusi kauppa Tornionmäkeen — viereen suunnitellaan ruokakauppaa Tokmanni rakennuttaa uuden myymälän Tornionmäkeen. Se avautuu tulevana kesänä. — Uusi myymälä pyritään avaamaan viimeistään heinäkuussa, toimitusjohtaja Heikki Väänänen sanoi uuden Tokmannin avajaisissa tänään kauppakeskus Veturissa. Uuden Tornionmäen Tokmannin rakentaminen käynnistyy maaliskuussa. Nykyisen Tokmannin kiinteistön purkutyö käynnistyy joulukuussa, Väänänen kertoo. — Ensi viikolla on tarkoitus allekirjoittaa urakkasopimus uuden kauppakiinteistön rakentamisesta. Urakoitsija on Jatke Oy. Tokmannille rakennettavassa myymälässä on tilaa noin 3 500 neliömetriä. Yhtiö investoi omaan uudisrakennukseensa noin 3,5 miljoonaa euroa. Tarkoitus on myöhemmin luopua sen omistuksesta ja jäädä tiloihin vuokralle. Yhtiöllä on myös suunnitelmat yhteishankkeena rakennettavasta toisesta kauppakiinteistöstä Tornionmäen tulevan Tokmannin viereen. — Vahva toiveemme on, että toiseen kauppakiinteistöön saadaan elintarvikemyymälä. Väänänen ei vielä kertonut vähittäiskaupan alan toimijoita, joiden kanssa uudesta elintarvikekaupan paikasta neuvotellaan. — Uuden kiinteistön rakennusluvatkin ovat tulossa vasta keväällä. Suunnitelman mukaan syksyllä 2017 rakennutettavan toisen liikerakennuksen koko on noin 2 000 neliömetriä. Nykyinen Tokmannin omistama kiinteistö puretaan kokonaan. Kiinteistön siipirakennus on ollut tyhjillään sen jälkeen, kun Tokmannin vuokralaisena toiminut Kouvolan seudun ammattiopisto muutti pois. Työt etenevät vaiheittain. Ensin puretaan parhaillaan tyhjillään oleva osa kiinteistöstä. Tokmanni jatkaa purkutöiden ja uuden kiinteistön rakentamisen ajan kaupankäyntiä nykyisissä tiloissa. — Sen jälkeen pääsemme purkamaan nykyistä myymälätilaamme. Toiveemme on, että syksyllä 2017 pääsemme rakennuttamaan nykyisen Tokmannin paikalle uuden kiinteistön elintarvikeliikkeelle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/17/Tokmannille%20kes%C3%A4ll%C3%A4%20uusi%20kauppa%20Tornionm%C3%A4keen%20%E2%80%94%20viereen%20suunnitellaan%20ruokakauppaa/2016221498656/4