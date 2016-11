Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yli puolet Parik-säätiön työpaikoista vaarassa yt-neuvotteluissa Parik-säätiön tällä viikolla aloittamat yt-neuvottelut voivat johtaa 25 työntekijän vähennyksiin. Yt-neuvotteluja perustellaan talouden tasapainottamisella ja tuotannollisiin muutoksiin sopeutumisella. Neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa, eli noin 40:tä työntekijää. Yt-neuvottelut voivat johtaa irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin, lomautuksiin, muutoksiin työtehtävissä tai siirtoihin toisiin tehtäviin. Parikin ajaa yt-neuvotteluihin säätiön heikko taloustilanne. Viime vuonna toiminnan tulos oli miinuksella 54 000 euroa. Kesällä aloittanut uusi toimitusjohtaja Pasi Hedman sanoo, että tänä vuonna puhutaan vähintään samanlaisesta miinustuloksesta. — Kaupungin kanssa voimassa ollut kumppanuussopimus on ollut suuri osa tuotannollista toimintaa, mitä säätiössä on tehty ja minkä mukaan säätiö on toiminut. Nyt olemme suurten muutosten edessä. Muutoksiin on alettava varautua. Kaupunki irtisanoi kumppanuussopimuksen siten, että sopimus on voimassa tämän vuoden loppuun saakka. Kaupunki alkaa kilpailuttaa ostamansa työllisyyspalvelut hankintalain edellyttämällä tavalla. Kumppanuussopimus oli 1,5 miljoonan euron arvoinen. Asiasta tekee entistä monipolvisemman se, että kaupunki ei kilpailuta kaikkia palveluita. Aikuisväestön lautakunta päätti keskiviikkona, että kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ei aiota kilpailuttaa. Lue koko uutinen:

