Kouvolan Sanomat: Ahma elää Ratulassa — suurpetoyhdyshenkilö ei usko sen tekemiin hyökkäyksiin Viime viikkoina Ratulassa on kiertänyt huhu ahman hyökkäyksestä hevosen kimppuun. Elimäen riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilön Heikki Vertasen ole saanut varmistettuja tietoja sen enempää ahmasta kuin sen hyökkäyksistäkään. — Huhuja olen ahmasta kuullut, mutta mitään varmennettuja havaintoja sen tuoreimmista liikkeistä ei ole tietooni tullut. Jotenkin tuntuu vaikealta uskoa, että se olisi hevosen kimppuun käynyt, Vertanen sanoo. Myöskään Riistakeskuksen tietoon ei ole tullut ahman hyökkäyksiä. Viime ja edellisenä talvena tehdyt havainnot ahmasta ovat Vertasen mukaan Ratulan suunnalta luotettavia. Tuolloin ahmasta tehtiin sekä jälki- että näköhavaintoja. — Kouvolaa lähimmät suurpetorekisteriin kirjatut havainnot ahmoista ovat tällä hetkellä Parikkalan suunnalta, sanoo Kymen riistakeskuksen riistasuunnittelija Jouni Tolvanen. Vahvistettuja susihavaintoja Kouvolasta on tullut kuukauden aikana kaksi. Marraskuun 7. ja 12. päivinä susi liikkui Matarojalla Sippolan suunnalla. Muita havaintoja suurpedoista ei Kouvolan seudulta ole tehty. — Havainnoista kannattaa aina ilmoittaa sen alueen suurpetoyhdyshenkilölle. Vahinkojen varalta on tärkeää varmistaa, että asialla on ollut peto, Tolvanen muistuttaa. Lue koko uutinen:

