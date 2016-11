Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoolle katkera tappio — Sport iski voittomaalin kaksi sekuntia ennen loppua KooKoo ei ole voittanut jääkiekon Liigan maaottelutauon jälkeen yhtään ottelua. Kouvolalaisjoukkueen neljäs peräkkäinen tappio napsahti perjantai-iltana Vaasan Kuparisaaressa dramaattisten loppuvaiheiden sävyttämänä. Kotijoukkue Sportin Tommi Tikka teki voittomaalin ajassa 59.58 eli vain kaksi sekuntia ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Kauden molemmat keskinäiset ottelut maalin erolla voittanut Sport juhli kannattajiensa edessä numeroin 3—2 (0—2, 1—0, 2—0). Tikalle maali on vasta kauden toinen. Robin Salo nosti suoran hyökkäyksen KooKoon maalille, jossa Samu Perhonen torjui parikin kertaa ennen kuin Tikka pääsi sohimaan paluukiekon tolpan vierestä sisään. KooKoo näytti avauserässä, että keskiviikkona pidetty joukkueen sisäinen palaveri oli tuonut peliin uutta puhtia. Juha-Pekka Haataja teki kouvolalaismiehistön molemmat maalit avauserässä, jossa KooKoo oli perjantaina parhaimmillaan. 0—2-maali oli Haatajalta upea soolo, mutta siihen löydettiin kaksi syöttäjää: Mika Koivisto ja Mikko Virtanen. Koivisto avasi kauden pistetilinsä Vaasassa. Haataja on nyt tehnyt SM-liigassa 199 runkosarjamaalia. Johtoasemassa KooKoon peli kuitenkin seisahtui erätauon jälkeen. Toisessa erässä alkukauden ankeus hiipi kuvaan mukaan, kun KooKoo teki oman puolustusalueen huolimattomilla syötöillä pelistään hankalan. Sport sai otteen, kun KooKoo jäähyili kolmesti peräkkäin. Ossi-Petteri Grönholmin rangaistuksen aikana Olavi Vauhkonen sohi ylivoimalla kavennuksen 1—2:een, vaikka Perhosen lähistöllä päivysti kolme KooKoon kenttäpelaajaa. Huimat 41 kertaa torjunut Perhonen oli joukkueensa paras pelaaja, eikä häntä voi tälläkään kertaa takaiskuista syyttää. Sport sai kolmannessa erässä ottelun 48. minuutilla tasoitusmaalinsa täysin lahjaksi, kun Haataja menetti omalla alueella kiekon ja Tuomas Vänttinen rokotti alivoimamaalilla. KooKoon tuskallinen asema Liigan sarjataulukon viimeistä edellisenä on näkynyt joukkueen avainpelaajien esityksissä. Vaasassa huippusentteri Jarkko Malinen otti toisessa erässä kymmenen minuutin käytösrangaistuksen. Malisella alkoi keittää tilanteessa, jossa KooKoon lupaavalta ylivoimahyökkäykseltä vaikuttanut iskun paikka kuivui kokoon paitsion takia. Avauserän lopulla kapteeni Josh Green puolestaan kävi vihellyksen jälkeen kostamassa Tappara-kausiensa aikaiselle joukkuekaverille Markus Kankaanperälle, jolle oli jo tuomittu estämisjäähy. Torstaina länsirannikon kierrokselleen lähtenyt KooKoo pelaa lauantaina Oulussa Kärppiä vastaan. Kärpät on taulukossa 13:ntena ja KooKoo 14:ntenä. Piste-eroa alkukauden alisuorittajilla on neljä pinnaa. Juttua muokattu kello 21.30. Ossi-Petteri Grönholmilta oli videotarkastuksessa poistettu syöttöpiste Haatajan avausmaaliin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/18/KooKoolle%20katkera%20tappio%20%E2%80%94%20Sport%20iski%20voittomaalin%20kaksi%20sekuntia%20ennen%20loppua/2016221506171/4