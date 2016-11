Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korpivaara lähdössä kokoomuksen ehdokkaaksi, Sunisen uusi koti on Suur-Kouvolan sitoutumattomissa Kaupunginvaltuutettu Pekka Korpivaara (pro) on lähdössä huhtikuun kuntavaaleihin kokoomuksen listalta. Kokoomuksen vaalipäällikkö Pasi Helander vahvistaa, että Korpivaara on allekirjoittanut ehdokassuostumuksen. Helander kuitenkin korostaa, että ehdokashaku on edelleen käynnissä ja mitään virallisia päätöksiä ehdokkaista ei ole vielä tehty. — Lopullinen ehdokaslista pitää jättää viimeistään 28. helmikuuta. Korpivaara on tällä hetkellä muiden tavoin kokoomuksen ehdokasehdokkaana. Toisin sanoen jos ehdokkuutta ei tyrmätä kokoomuksen päättävissä elimissä, Korpivaara tavoittelee jatkopaikkaa uuden puolueen riveissä. Korpivaara kokosi edellisissä kuntavaaleissa 2012 perussuomalaisten ehdokkaana Kouvolassa toiseksi eniten ääniä: 999. Vain Jari Lindström (ps.) ylsi suurempaan äänipottiin. Perussuomalaisten hajaannuksen jälkeen Korpivaara päätyi perustamaan oman yhden miehen Pro-valtuustoryhmän. Korpivaara on myös varakansanedustaja. Hän kokosi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa perussuomalaisten listalla yli 4 600 ääntä. Korpivaara sanoo, että myös muita vaihtoehtoja oli mietinnässä. Hän oli jo aikaisemmin kertonut, että hän ei halua lähteä vaaleihin valitsijamiesyhdistyksen kautta. — En usko, että mitään ongelmia tulee. Olen aikanaan ollut mukana kokoomusnuorten toiminnassa mukana. Hän luottaa, etteivät kannattajat hylkää häntä puoluevaihdoksen takia. Korpivaara muistuttaa, että perussuomalaisten kärhämistä huolimatta hän pysyi aina valtuustoryhmän sopimien päätösten takana. — Ei tullut huomautuksia, ei varoituksia. Myös Jouni Sunisen (demokraattiset) kuviot ovat selvillä. Hän on hakenut Suur-Kouvolan sitoutumattomien jäsenyyttä. — Muitakin vaihtoehtoja oli, mutta tämä oli luonnollinen valinta. Suullisesti olen jo saanut tiedon, että ehdokkuus on ookoo, Suninen kertoo. Uuden sitoutumattomien yhdistyksen puheenjohtaja Rebecka Vaara totesi jo lokakuussa Kouvolan Sanomissa, että Suninen olisi Suur-Kouvolan sitoutumattomille hyvä ehdokas. Sitoutumattomien kenttä on edelleen käymistilassa. Vanhassa Kouvolan sitoutumattomissa on pelätty, että yhdistykset sotketaan vaaleissa toisiinsa. Yhteistyötä on etsitty, mutta yhteinen näkemys on ollut kaukana. Lue koko uutinen:

