Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot-turnauksessa syödään makkarakeittoa ja makaronilaatikkoa Perjantaina alkanut Kouvot-turnaus tuo Kouvolaan lähes 4 000 ihmistä. Turnaukesssa on mukana 1 500 nuorta huoltojoukkoineen. Ison ryhmän ruokailu hoituu Leijona Cateringin avulla. Ruokittavia riittää Eskolanmäen ja Urheilupuiston ruokailupisteiden parillakymmenellä vapaaehtoisella ja ammattilaisella. Keittiöpäällikkö Jukka Pullin mukaan mukaan Kouvot-turnaus on hoitanut ruokailun yhdessä Leijona Cateringin kanssa jo kolmen vuoden ajan. Jo ensimmäisenä vuonna urheilijoita silmällä pitäen suunniteltu ruokalista osui kohdalleen. — Ruuat ovat lasten ja nuorten omia suosikkeja. Makaronilaatikko, makkarakeitto ja perunamuusi jauhelihakastikkeella ovat valikoituneet kokemuksen kautta. Menu on kotiruokamainen. Palaute ruuasta on ollut pelkästään positiivista. Ruokailussa on otettu myös erikoisruokavaliot ja lähiruoka huomioon. Leivät tulevat Peltolan leipomosta, maidot puolestaan Kaslinkilta. Leijona Cateringin Kouvolan ravintolapäällikön Titta Luoman mukaan ruuat on suunniteltu niin, että niistä saa oikeat ravintoaineet ja energiamäärät. — Yleensä lapset osaavat ottaa ruokaa oman energiatarpeensa mukaan. Näissä ruoissa ei ole liikaa energiaa eikä vääriä rasvoja, jotta nuoret jaksavat pelata koko päivän, Luoma kertoo. Pullin mukaan ruokamäärän arviointi osuu jo useamman vuoden kokemuksella kohdalleen. — Ylijäämäruoka puolestaan jaetaan sunnuntaina kello 18 Lehdokissa vähävaraisille. Pyrimme kuitenkin minimoimaan ruokahävikin turnauksen aikana, Pulli toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/18/Kouvot-turnauksessa%20sy%C3%B6d%C3%A4%C3%A4n%20makkarakeittoa%20ja%20makaronilaatikkoa/2016221506445/4