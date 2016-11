Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pelli lainalle Peliittoihin — Immonen ei pelaa Sportia vastaan Liigan tyvipäässä kamppaileva Kouvolan KooKoo lainaa puolustaja Arttu Pellin kahden ottelun ajaksi Mestikseen Heinolan Peliittoihin. Ailahtelevan alkukauden pelannut Pelli on ollut kokoonpanossa 14 liigapelissä, mutta jäänyt toistaiseksi ilman tehopisteitä. Lisäksi 20-vuotias puolustaja on pelannut A-junioreissa neljä nuorten SM-liigaottelua. Peliitat kohtaa viikonloppuna LeKin kahdesti. Joukkueet pelaavat perjantaina Lempäälässä ja lauantaina Heinolassa. KooKoon liigajoukkue matkusti jo torstaina kohti Vaasaa, missä se kohtaa perjantaina Sportin. Päävalmentaja Petri Mattila on rukannut kolmen kotitappion putken jälkeen kokoonpanoa uusiksi illan koitosta varten. Kauden kärkihankintoihin kuulunut keskushyökkääjä Jarkko Immonen ei pelaa ainakaan perjantaina viimekautista seuraansa Sportia vastaan. Immosen alkukausi on sujunut enemmän tai vähemmän varjojen mailla. Kasvattajaseuransa kanssa kolmen vuoden sopimuksen solminut Immonen on kerännyt syksyn aikana vaatimattomat tehot 1+3. KooKoon ykkösketjun sentteriksi Anrei Hakulisen ja Juha-Pekka Haatajan väliin on nostettu Jarkko Malinen. Josh Greenin laidoilla kakkosessa pelaavat Jan-Mikael Juutilainen ja Terry Broadhurst. Kolmosketjun keskushyökkääjäksi on nostettu A-juniori-ikäinen Sami Tamminen, jonka laidoilla pelaavat Eero Savilahti ja Kai Kantola. KooKoon ”duunariketjua” johtaa vaihteeksi Mikko Virtanen. Laidoilla pelaavat Mika Koivisto ja Mikko Alikoski. Näyttöpaikan saanee myös 13. hyökkääjänä liigassa debytoiva KooKoo-kasvatti Jesse Espo. KooKoo lähtee Sportia vastaan kuudella puolustajalla. Pakkiparit ovat Mikko Lehtonen—Mikko Jokela, Oscar Eklund—Ossi-Petteri Grönholm ja Robin Jacobsson—Ryan O'Connor. Sportia vastaan maalilla aloittaa Samu Perhonen. KooKoo kohtaa viikonlopun länsirannikon turneellaan lisäksi Kärpät Oulussa lauantaina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/18/Pelli%20lainalle%20Peliittoihin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Immonen%20ei%20pelaa%20Sportia%20vastaan/2016221504017/4