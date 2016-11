Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pikkujouluja pukkaa — kerro hyytävin muistosi pikkujouluista Poliisi on valppaana kahden seuraavan viikonvaihteen aikana ja pitää tehoratsioita. Samaan aikaan pikkujoulukausi alkaa hiljalleen käynnistyä. Enimmäkseen pikkujouluja vietetään adventin alettua. Alkujaan joulun odotusta loiventamaan kehitellyt pikkujoulut elävät suhdanteiden mukana. Kun menee hyvin, yritys palkitsee työntekijät hulppeilla juhlilla. Huonompina aikoina pikkujouluvarausten määrä vähenee. Miten on, vietäänkö enää pikkujouluja? Minkälaisissa olet ollut? Entä mikä on hyytävin muistosi pikkujouluista? Kerro meille, sana on vapaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/18/Pikkujouluja%20pukkaa%20%E2%80%94%20kerro%20hyyt%C3%A4vin%20muistosi%20pikkujouluista/2016221504114/4