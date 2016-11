Uutinen

Kouvolan Sanomat: Reilun kuutosen arvoinen valtuustokausi Kuutosia ja seiskoja, joiden keskiarvoksi asettuu lopulta 6,6. Kouvolalaisvaltuutetut antoivat kouluarvosanan kuluneelle valtuustokaudelle. — Vaikka tässä on ollut haasteita eri kuntien toimintamallien yhteensovittamisessa, uskon Kouvolan olevan menossa positiivisempaan suuntaan, Janne Wall (kesk.) arvioi kulunutta valtuustokautta. Wallin lisäksi arvosanan antoivat Jari Käki (ps.), Jukka Nyberg (sd.), Jari Suomela (kok.), Jorma Liukkonen (vas.), Juha Huhtala (vihr.) ja Vesa Vainio (kd.). Heidät toi yhteen Kouvolan poliittisten puolueiden Kouvolan kaupungintalolla torstaina järjestämä Kouvola tänään! -paneelikeskustelu. Juha Huhtala toteaa Kouvolan päätöksenteosta välittyneen hyvin eripuraisen kuvan. Erityisesti Ratamokeskuksen rakennuspäätöksessä viivyttelyn hän laskee suureksi tappioksi. — Jos meillä olisi ollut valmis sairaala, neuvotteluasemamme nykyisessä sote-sopassa voisi olla erilainen. Myös Jari Suomela antaa kritiikkiä kaupunginhallituksen työskentelylle. Hänen mukaansa hallitus on ollut yllättävän erimielinen monissa asioissa. — Virkamiesvalmistelu ei ole Kouvolassa sillä tasolla kuin sen pitäisi olla. Ryhmiltä ei tule tarpeeksi selkeitä kannanottaja esimerkiksi kaupunginhallituksen suuntaan, eikä yhteistä näkemystä ole monessakaan asiassa. Suomela myös kritisoi valtuustojen päätäntävaltaa. — Nyt kaupunginvaltuustolle jää lähinnä strategiset ratkaisut ja päätökset. Ulospäin se näyttää siltä, ettei kaupunginvaltuusto saa päätöksiä aikaiseksi. Vesa Vainio on puolestaan huolissaan kaupungin velkaantumisesta. Hänen mukaansa Kouvola on tehnyt jatkuvasti liian isoja investointeja. — Olen myös Suomelan kanssa samoilla linjoilla, että virkamiesvalmistelu tökkii todella pahasti. Tiedonkulku viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä on huonoa. Lue koko uutinen:

