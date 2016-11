Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teemu Keskisarja: Vastoinkäymiset karaisivat Mannerheimia Historioitsija Teemu Keskisarja on tehnyt erään syksyn puhutuimmista elämäkertakirjoista. Hulttio-kirja kertoo Mannereimin karusta lapsuudesta ja hurjasta nuoruudesta. Tämä puoli on jäänyt marsalkka Carl Gustaf Mannerheimista varjoon, vaikka hänestä on tehty 700 elämäkertaa. — Kaikki keskittyvät varttuneeseen sotapäällikköön ja valtiomieheen. Nuoruutta on tutkittu liian vähän. Mielestäni nuoruus on marsalkan kasvukertomuksessa yhtä tärkeää kuin runoilijan tai rockmuusikon, Keskisarja kertoo. Keskisarjan mukaan Mannerheimilla oli paljon inhimillisiä piirteitä, jotka on piilotettu elämäkerroissa. — Kunnianhimo poltteli häntä jo ongelmanuorena. Pienestä pitäen hän halusi olla suuri. Haminan kadettikoulusta potkittu Mannerheim vihasi koulua. — Hamina oli hänelle myyränkolo, piinapaikka ja kidutuskammio. Viha kesti loppuelämän Keskisarja ajatteli ensin, että Mannerheimilla oli uskomaton tuuri kadettikoulun potkujen jälkeen ja kymmenesti myöhemminkin. Nykyisin hän uskoo, että Nykyisin uskon, että Mannerheim itse otti onnettarelta sen mitä ansaitsikin. — Mannerheimista tuli Mannerheim nuoruuden vastoinkäymisten ansiosta, ei niistä huolimatta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/18/Teemu%20Keskisarja%3A%20Vastoink%C3%A4ymiset%20karaisivat%20Mannerheimia%20/2016221505543/4