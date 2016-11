Uutinen

Kouvolan Sanomat: Venäjä, turvapaikanhakijat ja Suomen työttömyys huolestuttavat eniten maanpuolustusjärjestöjen jäseniä Reserviläisjärjestöjen ja muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenien uhkakuvat on nyt selvitetty laajalla tutkimuksella. Eniten maanpuolustuksen harrastajia huolestuttaa kehitys Venäjällä. Yli 9 400 vastausta keränneessä kyselyssä 83,3 prosenttia vastaajista oli vähintään jonkin verran huolestunut siitä, mitä Venäjällä tapahtuu. Eniten Venäjä huolestutti Maanpuolustusnaisten liiton jäseniä (91,3 %) ja vähiten Reserviläisliiton jäseniä (80,2 %). Yli kuusikymppisistä vastaajista 88,9 % piti kehitystä huolestuttavana, kun alle 35-vuotiaista vastaajista vain 73 prosenttia oli tällä kannalla. Lähes yhtä huolestuneita (82,6 %) maanpuolustusjärjestöjen jäsenet ovat Euroopasta turvapaikkaa hakevien määrän kasvusta. Suomen työllisyystilanteesta oli vähintään jonkin verran huolestunut 82,2 prosenttia vastaajista. Maanpuolustusjärjestöjen jäsenet kannattavat NATO-jäsenyyttä selvästi enemmän kuin suomalaiset keskimäärin, mutta NATO jakaa myös maanpuolustusjärjestöjen jäsenien mielipiteitä. Viiden maanpuolustusjärjestön yhdessä tekemä kysely julkistettiin perjantaina iltapäivällä Lappeenrannassa, jonne järjestöt ovat kokoontuneet yhteiseen liittokokous- ja juhlatapahtumaan. Kyselyssä olivat mukana Reserviläisliiton, Suomen reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton, Maanpuolustusnaisten liiton ja Reserviläisurheiluliiton jäsenet. Kysely tehtiin loka-marraskuun vaihteessa. Järjestöissä on yhteensä yli 80 000 jäsentä, joista kyselyyn vastasi 11,6 prosenttia. Lue tutkimuksesta lisää täältä tai tästä. Viikonlopun aikana järjestettäviin tapahtumiin ja juhlallisuuksiin osallistuu satoja luottamushenkilöitä ja aktiivijäseniä eri puolilta Suomea. Tapahtuman päättää sunnuntaina järjestettävä maanpuolustusjuhla, jossa juhlapuhujana on Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/18/Ven%C3%A4j%C3%A4%2C%20turvapaikanhakijat%20ja%20Suomen%20ty%C3%B6tt%C3%B6myys%20huolestuttavat%20eniten%20maanpuolustusj%C3%A4rjest%C3%B6jen%20j%C3%A4seni%C3%A4/2016521505473/4