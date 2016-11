Uutinen

Kouvolan Sanomat: Antti Rinne hakee jatkokautta Sdp:n puheenjohtajana Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi odotetusti lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa aikovansa hakea jatkokautta puheenjohtajana. — Sdp:n puheenjohtajuus on ollut minulle ison oppimisen paikka. Olen oppinut uusien ihmisten kanssa yhdessä tekemistä, on ollut vaaleja ja vaalitenttejä, on tullut epäonnistumisia ja onnistumisia, Rinne kertoi Hyvinkäällä. — Puoluekokous lähestyy ja olen päättänyt, mitä omalta kohdalta aion tehdä. Olen käytettävissä, kiitos. Rinne kertoi pyrkineensä Sdp:n puheenjohtajaksi vuonna 2014, jotta puolue saataisiin yhtenäisemmäksi. — Mielestäni olemme aika hyvin onnistuneet. Kukaan ei kyseenalaista sosiaalidemokraattisen puolueen linjaa, se peruslinja on kansalaisille selvä. Perjantaina julkaistussa HS-gallupissa Sdp:n kannatus on painunut lähes prosenttiyksikön. Se oli kyselyssä toiseksi suurin puolue keskustan jälkeen. Moni demari miettii, pystyykö Sdp nousemaan pääministeripuolueeksi Rinteen johdolla. Yksi syy on ollut Rinteen heikkona pidetty esiintymiskyky. Rinne lähetti viestin mahdollisille haastajilleen sanomalla, että Sdp:llä on iso mahdollisuus pilata kannatuksensa sisäisellä riitelyllä. — Tämä listasotku vei Ylen mittauksissa kannatuksestamme puolitoista prosenttia. Hyvät toverit, kyllä meidän täytyy olla tarkkoja, että teemme asioita yhdessä. Listasotkulla Rinne viittasi äskettäin paljastuneeseen Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin käytäntöön jakaa eduskunnan puhemiehistölle listoja kansanedustajista, joille puheenvuoroja pitäisi istuntosalissa jakaa. Rinne saattaa hyvinkin saada haastajia puheenjohtajakisaan ja Lindtmania pidetään todennäköisimpänä haastajana. Sdp:n puoluekokous on helmikuun alussa.

